El presidente de la Diputación de Sevilla destaca el deporte como motor de desarrollo, salud y convivencia en los municipios

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado el papel dinamizador que tiene el deporte en los municipios, en una doble vertiente: por la proyección exterior y la promoción local cuando se albergan competiciones y por su impacto interno, con el fomento de la práctica deportiva, la convivencia y los hábitos saludables.

Con esa perspectiva, Fernández ha subrayado que el apoyo de la Diputación, a través de patrocinios, subvenciones y programas específicos, para dotar a los municipios de instalaciones deportivas adecuadas y llenarlas de actividad, constituye una prioridad.

Así lo ha expresado durante la visita a Villamanrique de la Condesa, donde el presidente ha participado en la presentación del Campeonato de Andalucía de Campo a Través, que el municipio acoge por tercera vez el próximo domingo, 11 de enero. Durante la jornada, Fernández ha visitado también varias actuaciones programadas y ejecutadas en el polideportivo municipal y su entorno, con una inversión de la Diputación que ronda los 1,1 millones de euros.

“El hecho de que Villamanrique sea sede del Campeonato de Andalucía de Campo a Través no es fruto de la casualidad. El municipio lleva años apostando por el deporte y esa apuesta da sus frutos; una trayectoria en la que la Diputación ha venido apoyando de manera firme”, ha recordado el presidente.

“Impulsamos el deporte donde más transforma: en los municipios pequeños. Villamanrique, con menos de 5.000 habitantes, puede liderar el atletismo andaluz, un liderazgo que es posible porque la Diputación sostiene y moderniza las infraestructuras”. “Cada euro invertido en instalaciones deportivas multiplica el impacto económico y social”, ha añadido.

1.500 atletas y 5.000 visitantes durante el fin de semana

La celebración del Campeonato de Andalucía de Campo a Través, que contará con tres circuitos y 11 categorías, convertirá a Villamanrique de la Condesa en centro del atletismo andaluz durante el fin de semana, al tratarse de una de las competiciones más relevantes del calendario deportivo regional. El evento cuenta con el apoyo material y económico de la Diputación de Sevilla.

La prueba se desarrollará en la Dehesa Boyal y la Zona Verde, con la participación de unos 1.500 corredores de todas las categorías. Villamanrique ya acogió este campeonato en 2013 y 2019, lo que supone un hito especialmente significativo para una localidad de menos de 5.000 habitantes, y aspira a albergar en 2027 el Campeonato de España.

La estimación de visitantes durante el fin de semana ronda las 5.000 personas, procedentes de toda Andalucía. El impacto económico directo se estima entre 100.000 y 150.000 euros, a lo que se sumará la promoción de la localidad.

El alcalde, Francisco J. Domínguez, ha destacado el orgullo que supone para el municipio acoger esta cita deportiva, que confirma “el prestigio logrado en el mundo del atletismo, fruto del buen trabajo que se viene realizando en materia deportiva desde hace décadas”, apoyado en una cantera local que se ha forjado durante los últimos 25 años. En la presentación ha participado también el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López.

Mejora de instalaciones y accesos

Tras la presentación del campeonato, el presidente de la Diputación de Sevilla, junto a miembros del gobierno local, ha inspeccionado las obras ejecutadas y las actuaciones previstas en Villamanrique para seguir facilitando la práctica deportiva y la organización de eventos deportivos de primer nivel.

En concreto, ha conocido de primera mano la renovación integral del complejo polideportivo municipal, que se iniciará en breve gracias a una inversión de 871.514 euros del Programa Sevilla 2030 de la Diputación, así como la adecuación de todo el entorno del polideportivo, ya finalizada, con una inversión de 235.386 euros del Plan Más Sevilla.

“Las mejoras en accesos, aparcamientos, gradas, césped y equipamientos no solo dignifican el día a día de los vecinos y vecinas, sino que preparan al municipio para recibir a más de 5.000 habitantes y generar el impacto económico que está previsto durante el campeonato”, ha señalado Fernández, quien ha confiado en que este respaldo de la Diputación permita que Villamanrique de la Condesa “haga historia en 2027” y acoja el Campeonato de España de Campo a Través absoluto.