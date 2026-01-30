La provincia de Sevilla movilizará 127 millones en inversiones del plan Edil de la UE

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han presentado este viernes en Sevilla la resolución definitiva del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), publicada el pasado 16 de enero y gestionada por el Ministerio de Hacienda, que permitirá movilizar 127 millones de euros en proyectos de inversión para la provincia.

Se trata de una convocatoria de gran alcance, tanto por el volumen de recursos como por el número de municipios implicados y en la que la Diputación de Sevilla ha desempeñado un papel determinante en la preparación, coordinación y gestión de iniciativas estratégicas para el territorio.

En concreto, se han seleccionado dos proyectos impulsados directamente por la institución provincial, que afectan a 17 municipios de la Sierra Sur, y otros 10 elevados de forma autónoma por Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Dos Hermanas, La Rinconada, Carmona, Mairena del Alcor, Coria del Río, Los Palacios, Mairena del Aljarafe y Lebrija.

Los proyectos que ha liderado la Diputación implicarían, inicialmente, una inversión de 14 millones de euros, el 85% procedente de fondos europeos. Pero la Diputación ha duplicado la cofinanciación que le corresponde, con lo que cada uno de ellos contará con un presupuesto de 10 millones de euros.

Uno de estos proyectos, denominado ‘Talento e inteligencia territorial’, se desarrollará en el Área Urbana Funcional (AUF) de Osuna, integrada por Osuna, Algámitas, Los Corrales, Lantejuela, Martín de la Jara y el Saucejo. Esta iniciativa gira en torno a la cultura, el patrimonio y el refuerzo del capital humano como motores de desarrollo.

El segundo proyecto, ‘Economía verde: impulsando el desarrollo territorial sostenible’ se llevará a cabo en el AUF de Estepa, que agrupa a once municipios: Estepa, Agualdulce, Badolatosa, Casariche, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y el Rubio, con el objetivo de avanzar hacia un modelo económico más sostenible, diversificado y ligado al territorio.

En ambos casos, el presupuesto inicial iba a ser de 7.029.767 euros, 5.974.452 son fondos europeos y el resto aportado la Diputación, aunque como la institución ha ido más allá de los mínimos exigidos, ambos programas llegarán a los 10 millones. La suma de fondos Feder del Ministerio y de fondos provinciales va a suponer una inversión de 20 millones de euros la Sierra Sur.

“La Diputación de Sevilla apuesta por la reinvención de comarcas desde su propia identidad”, ha señalado Javier Fernández, quien ha subrayado que “no se trata de copiar modelos externos, sino de construir futuro desde la propia tradición productiva, el presente universitario, el paisaje y la cultura”. En este sentido, ha recordado que se trata de “inversiones enfocadas en la creación de empleo, promoción del talento y sostenibilidad del territorio”, con la convicción de que “cada euro invertido tiene un retorno social, económico y ambiental”.

El presidente ha enmarcado estos proyectos en la estrategia de la Diputación para que la provincia dé “un nuevo salto de calidad” en el actual mandato, ofreciendo “respuestas y propuestas” a realidades territoriales diversas y complementarias. Una estrategia que, en este caso, ha sido posible gracias al compromiso del Gobierno de España.

La ministra, por su parte, ha recordado que del total de 1.774 millones de euros asignados a esta convocatoria a nivel estatal, 735 millones (más del 41%) se destinarán a Andalucía y 127 millones de euros llegarán a la provincia de Sevilla. Entre los municipios del área metropolitana y los de la Sierra Sur beneficiados, llegarán a dos de cada tres habitantes de la provincia.

“El Gobierno de España apuesta claramente por los ayuntamientos como administración más cercana y está convencido de que sin la implicación de estas administraciones no es posible un proyecto sostenible para el conjunto de la ciudadanía”, ha destacado Montero. “Hay que felicitar a los responsables de estos ayuntamientos porque los trabajos que se han presentado han sido excelentes”. También agradecido el papel de la Diputación de Sevilla, “por poner sus servicios técnicos, el talento y el conocimiento que tiene en la gestión de fondos europeos” para que hayan salido adelante proyectos que los municipios más pequeños tienen dificultades para abordar por su complejidad técnica.

l acto de presentación han asistido acaldes y alcaldesas y representantes municipales de todos los ayuntamientos, en una muestra de cooperación y trabajo conjunto entre administraciones. Para ejemplificar qué supone la inyección de estos proyectos EDIL en cada territorio han tomado la palabra la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez; y el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz.

Ambos han coincidido en la solvencia que supone trabajar y gestionar fondos europeos con las administraciones locales, los ayuntamientos y la Diputación, con la garantía de que llegarán dónde más se necesita, con proyectos valientes, en los que las personas estarán en el centro.

Alcalá de Guadaíra

El proyecto captado por Alcalá de Guadaíra, ‘Alcalá Futura. Una ciudad con alma de pueblo’, supondrá 66 millones de euros de inversiones en la ciudad, que “jamás se hubieran podido acometer con fondos propios”. El objetivo es profundizar en una “transformación con identidad propia, que no nos haga perder las raíces, nuestros valores e identidad”, con tres ejes de trabajo: la transformación urbana, la transformación sostenible y la transformación social, en la línea de otros proyectos europeos, ha recordado Ana Isabel Jiménez.

Estepa

Por su parte, el alcalde de Estepa, representando una “realidad más rural” y a los proyectos captados gracias a la Diputación, ha recordado que “detrás de cada documento técnico o presupuesto hay personas, familias, mayores y jóvenes y niños y niñas que viven y crecen en nuestros pueblos y que mañana tendrán que decidir si su futuro está en ellos o se van a ir fuera. A ellos es a quienes dirigimos nuestros esfuerzos y estos fondos”. Muñoz ha agradecido la sensibilidad con los pueblos más pequeños del Gobierno de España y de la Diputación, “que ha sido clave para conseguir estos proyectos”, que ha definido como “herramientas para que nuestros pueblos sigan vivos”. “Estamos apostando porque los jóvenes no se marchen”, ha insistido, “Europa lo sabe bien: nos está diciendo que los pueblos importan y que la cohesión social se construye también desde lo rural y que no hay un país fuerte si no hay pueblos vivos”.

Sierra Sur

El proyecto ‘Economía verde: impulsando el desarrollo territorial sostenible’, en el AUF de Estepa, se estructura en 3 líneas y 19 proyectos, con una inversión total de 10 millones de euros. La línea 1, ‘Economía con brotes verdes’, incluye siete proyectos y una inversión cercana a los 5,6 millones de euros. Destaca la rehabilitación del Centro Funcional de Innovación en Economía Verde de Estepa (3 millones de euros), concebido como polo de innovación, formación y emprendimiento verde en la zona.

La línea 2, ‘Enclave natural: entornos urbanos sostenibles’, agrupa seis proyectos y supera los dos millones de euros. Entre los proyectos figura la rehabilitación del Parque Urbano de Badolatosa como refugio climático (550.000 euros). La línea 3, ‘Turismo y cultura que te emociona’, cuenta con una inversión de 2,35 millones de euros e incluye proyectos como la adecuación del Parque Europa en La Roda de Andalucía (825.000 euros).

En el AUF de Osuna, el proyecto ‘Talento e Inteligencia Territorial’, se articula en 2 líneas de actuación y 15 proyectos, con una inversión global de 10 millones de euros.

La línea 1, ‘Talento joven: recursos y oportunidades’, cuenta con ocho proyectos y una inversión de 4,39 millones de euros. Entre ellos se incluye la construcción de viviendas en alquiler para estudiantes universitarios (1,55 millones de euros), destinada a reforzar el ecosistema universitario y fijar población joven a la comarca.

La línea 2, ‘Territorio inteligente con raíces de innovación’, suma siete proyectos y una inversión de 5,61 millones de euros. Destaca la mejora de instalaciones deportivas vinculada al laboratorio de innovación en Osuna (3,5 millones de euros), orientada a convertir este espacio en foco de innovación aplicada la salud, el deporte y la inclusión.