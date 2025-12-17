Rescatan a una galga lanzada malherida a un contenedor en un saco en Arahal (Sevilla)

Unos operarios del servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) han encontrado una galga malherida que alguien había arrojado a un contenedor dentro de un saco y que ha sido localizada antes de ser lanzada al camión triturador de basura. En sus redes sociales, la Policía Local de Arahal ha informado de que el animal presentaba graves heridas, una de ellas en el cuello, ya que antes de ser lanzada al contenedor le intentaron extraer el microchip en el que están reflejados los datos de la persona propietaria, además de tener rota la pata derecha. Los agentes del turno fueron alertados de los hechos por los operarios, que indicaron que al recoger uno de los contenedores habían observado un saco con movimiento en su interior.

La Policía recogió al animal y gestionó llevarla a un veterinario, además de contactar con la Fundación Benjamin Mehnert, que se ha hecho cargo del animal. El cuerpo policial ha hecho un llamamiento a la población para intentar averiguar quién es el responsable "de este acto salvaje", sobre todo a los vecinos de la zona o a cualquiera que haya podido ver el momento en que tiraron al animal al contenedor.