Amenazas y gritos racistas contra un médico en un centro de salud de Dos Hermanas

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha denunciado un nuevo episodio de agresión contra personal sanitario en la provincia, ocurrido en el municipio de Dos Hermanas. Los hechos, confirmados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se produjeron este martes en el centro de salud Los Montecillos, donde un facultativo sufrió insultos y amenazas por parte de un paciente.

De acuerdo con el relato del profesional afectado, el individuo entró en la consulta exigiendo unos resultados de analíticas que, según el médico, no constaban como realizadas. Tras explicarle que no había pruebas pendientes, el paciente comenzó a elevar el tono, profiriendo gritos y expresiones de carácter racista y xenófobo, tal y como recoge el SMS en un comunicado.

El médico agredido, de origen extranjero y en activo en dicho centro sanitario, llegó a ser amenazado con una posible agresión física. Ante esta situación, solicitó la intervención del personal de seguridad, que expulsó al presunto agresor del recinto y evitó que el incidente fuera a más.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla han expresado su condena "rotunda" ante este nuevo caso, y han reiterado su rechazo a cualquier tipo de violencia contra los profesionales sanitarios, que desarrollan su labor en un contexto de creciente sobrecarga asistencial y exposición al riesgo. Asimismo, reclaman al SAS y a las administraciones competentes la adopción urgente de medidas que refuercen la seguridad en los centros de salud y la denuncia de oficio de este tipo de hechos.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud recuerdan que el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones contempla distintos recursos para los trabajadores del SAS que sufran este tipo de situaciones, entre ellos asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y atención sanitaria en caso necesario.

A estas medidas se suman otras herramientas como la figura del profesional guía, la existencia de vías rápidas de acompañamiento tras una agresión, el refuerzo de la seguridad en los centros y el impulso de acciones formativas y de capacitación para el personal sanitario.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre la Junta de Andalucía aprobó el decreto para la creación del Observatorio de Agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un organismo que comenzó a funcionar a principios de noviembre.