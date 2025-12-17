Investigado por estafar a treinta familias de la Sierra Norte de Sevilla con un viaje para estudiantes

La Guardia Civil investiga a una persona como presunto autor de un delito de estafa continuado, tras su presunta implicación en la estafa a distintos centros educativos ubicados en la Sierra Norte de Sevilla.

Según informó el instituto armado en un comunicado, la investigación se inicia tras la alarma social creada en el ámbito educativo y entre los propios vecinos de las localidades afectadas, tras las denuncias interpuestas por los padres de algunos alumnos sobre el abono de un viaje de estudios contratado, que no llegó a realizarse por parte del organizador.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil, en el marco de la operación Clamero, constata como una treintena de familias habían contratado a través del investigado un viaje de estudios a Inglaterra, abonando la cantidad de 950 euros en cada caso, en concepto de traslado y resto de actividades a realizar durante el viaje.

En cuanto al modus operandi llevado a cabo por el investigado, los guardias civiles certificaron que una vez el autor de los hechos había recibido los pagos por parte de los perjudicados, 25.650 euros, procedió pocos días antes del viaje a su cancelación, alegando distintos motivos y comprometiéndose a la devolución de las cantidades abonadas, las cuales tras varios meses y diversas excusas no fueron devueltas.

Como consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil del Puesto Principal de Lora del Río finalizó la investigación siendo puestas las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente por un presunto delito continuado de estafa.