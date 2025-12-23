Comienzan con retraso los trabajos previos a la restauración del cauce original del río Genil en Écija

Este mes han comenzado las obras previas al Proyecto FlubioGenil, un megaproyecto de recuperación ecológica y social del Genil, tramitado a través de los Fondos Europeos Next Generation UE, por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por la Fundación Biodiversidad, por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y también por el Ayuntamiento de Écija.

Los trabajos previos han comenzado con tres años de retraso respecto al inicio previsto en octubre de 2022 por la Fundación Biodiversidad, que financia la mayor parte de este proyecto. Las obras iniciadas se localizan en las riberas del río y consisten en la limpieza y talas de desbroce de la vegetación existente y retirada de sedimento en las inmediaciones del puente romano (Proyecto B1-1), en la margen derecha en las inmediaciones de la fábrica de hielo. Tras dos años de arduo trabajo realizado por parte de todas las delegaciones implicadas y de los técnicos del ayuntamiento, las máquinas trabajan en el río con tareas de desbroce, limpieza de todo el terreno alrededor de los ojos del puente romano.

El Ayuntamiento de Écija prepara alegaciones para impugnar el plazo de ejecución del proyecto FlubioGenil, fijado por la Fundación Biodiversidad hasta el 31 de marzo de 2026, al considerar que la normativa le permite una prórroga hasta el 30 de junio.

Solicitud de ampliación de plazos

Las obras que han comenzado son previas a la entrada del proyecto más importante de FlubioGenil (B1), cuyo presupuesto asciende a casi 4 millones de euros.

Con respecto a los plazos, la alcaldesa es optimista. “El día que nos dieron las condiciones de esta subvención, nos decían que podía extenderse la ejecución hasta el 30 de junio. Y ahí es donde va a ir también este equipo de gobierno, a pedir que cumplan su compromiso de aceptarnos y aprobarnos, que podamos también contar con estos tres meses que son fundamentales para la ciudad de Écija”.

Heredia insiste: “No creo que haya ningún gobierno que se oponga a algo tan bueno para los ecijanos y sobre todo porque estamos hablando de que el río no es competencia de nuestro ayuntamiento, por lo tanto el Ministerio y la Confederación espero que consideren y entiendan el ingente trabajo que se ha hecho, y se sigue haciendo, para llevar a cabo este megaproyecto en el Genil. Nuestra administración local jamás se había enfrentado a un proyecto de esta envergadura”.

La alcaldesa, Silvia Heredia, se ha mostrado muy contenta por el arranque de estas obras “tan esperadas por todos los ecijanos y ecijanas. Estamos satisfechos como gobierno por haber cumplido, sobre todo con los grandes trabajos que se han ido realizando desde nuestro Ayuntamiento para llegar hasta aquí”. La alcaldesa agradece al cuerpo técnico municipal del Ayuntamiento “que jamás se había enfrentado a una obra de esta envergadura”. También a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el acompañamiento y el seguimiento de este expediente, “que es pulcro en su ejecución, porque podrán criticar muchas cosas, pero no cómo se ha hecho toda la tramitación de este expediente”. Igualmente, ha agradecido a la empresa colaboradora Bóreas, una empresa externa contratada desde la solicitud que ha acompañado al anterior gobierno y a este en cada paso que se ha ido dando. Y además, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad.

Según explica Luis Alberto Linares, delegado de Desarrollo Económico, “estos trabajos son previos a lo que es la gran intervención de restauración del azud y recuperación del meandro de San Francisco, que es el B1, el corazón de este proyecto, y para el que ya se han dado prácticamente todos los pasos administrativos necesarios y se formalizará la contratación”.

El importe del proyecto B1-1 es de 416.800 euros, de los que el Ayuntamiento aporta el 5% además del IVA. El tiempo estimado es un máximo de tres meses y se va a actuar sobre una superficie de 40.000 metros cuadrados. Se van a retirar unos 45.000 metros cúbicos de sedimentos, por lo que estos trabajos se alargarán en torno a un mes o mes y medio, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

En paralelo se está gestionando el proyecto denominado B1-2, que conlleva la retirada de vegetación de la ribera y de lodos y sedimentos en el antiguo tramo urbano del cauce del río Genil a su paso por la ciudad, concretamente en el meandro de San Francisco, contando este proyecto con un presupuesto de 128.900 euros más IVA. En este caso se retirarán aproximadamente 15.000 metros cúbicos de sedimentos.

Ángel Peña, delegado de Urbanismo, explica que los trabajos relativos al proyecto B1-2 se solaparán con los trabajos del B1-1.