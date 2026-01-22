Siete concejales presentan una moción de censura contra el alcalde de La Campana tras su salto al PSOE

Siete de los diez concejales de Juntos X la Campana han registrado una moción de censura contra el alcalde de La Campana, Manuel Oviedo, después de que este anunciara a finales del año pasado su salida de la formación independiente para concurrir a las próximas elecciones municipales en las listas del PSOE. La iniciativa, que propone como candidata a la alcaldía a la concejala Dolores Veragua, se debatirá en un pleno extraordinario convocado para el próximo 3 de febrero.

El primer edil ha comunicado a través de sus redes sociales que la moción ha sido presentada por concejales que han decidido que "sus sillones y sus rencores personales valen más" que el bienestar de los vecinos. Oviedo considera que no se trata de una maniobra dirigida contra su persona, sino "contra La Campana", y la ha calificado como "un intento de frenar en seco un motor que ya estaba en marcha" y como "la política de los despachos cerrados intentando anular la política de las calles abiertas".

Composición del pleno municipal

El Ayuntamiento de esta localidad sevillana, que cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes, está integrado por 13 concejales. Juntos X la Campana dispone de diez ediles, mientras que el PSOE tiene dos representantes y Con Andalucía cuenta con uno. Esta distribución otorga a los siete firmantes de la moción la mayoría absoluta necesaria para que la iniciativa prospere sin necesidad de apoyos externos.

Aritmética parlamentaria favorable a la censura

Aunque se desconoce todavía la intención de voto de los dos partidos de la oposición, los concejales firmantes solo necesitan sus propios votos para consumar el cambio en la alcaldía. De prosperar la moción, el nuevo equipo de gobierno estaría formado por siete concejales, frente a los seis que quedarían en la oposición, entre ellos el actual alcalde Manuel Oviedo.