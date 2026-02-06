El temporal deja en Sevilla una herida en El Rubio tras el derrumbe del techo de su vivienda

La borrasca Leonardo continúa dejando sus efectos en la provincia de Sevilla, donde las autoridades mantienen activados los dispositivos de vigilancia ante el aumento de los caudales de los ríos Guadalquivir y Genil. Sólo durante este jueves, el servicio de emergencias EMA 112 Andalucía gestionó 190 incidencias en la provincia, de un total de 1.411 registradas en toda la comunidad autónoma a causa de la lluvia y el viento.

Desde la llegada de Leonardo el pasado lunes, el número total de avisos atendidos en Andalucía asciende ya a 4.497, una cifra que se eleva hasta los 8.696 incidentes si se contabiliza toda la sucesión de borrascas iniciada el 27 de enero.

Entre los sucesos más graves registrados en Sevilla destaca el derrumbe del techo de una vivienda en la localidad de El Rubio, que provocó heridas a una mujer de 70 años, según confirmaron fuentes de emergencias.

La principal preocupación en la provincia se centra en la evolución de los cauces del Guadalquivir y del Genil. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que ambos ríos, junto a arroyos y afluentes, están siendo vigilados "de manera especial" en distintos puntos de sus recorridos, ante la previsión de que el pico de caudal pueda alcanzarse a lo largo de la jornada de hoy viernes o durante mañana.

En este contexto, el Ayuntamiento de Lora del Río ha informado a las 07:00 horas de este viernes de una nueva crecida del Guadalquivir a su paso por el municipio. Según los datos del SAIH de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el río se sitúa en cota 33,64 metros sobre el nivel del mar, en nivel rojo y con tendencia ascendente, mientras que el caudal alcanza los 2.431,48 metros cúbicos por segundo, considerado muy alto y también en aumento.

Toscano ha explicado que se espera un crecimiento "importante, progresivo y continuado en el tiempo" del Guadalquivir. Aprovechando la tregua meteorológica registrada este jueves en buena parte de la provincia, se realizaron desembalses controlados en pantanos que se encontraban al límite de su capacidad, con el objetivo de minimizar las afecciones aguas abajo. Entre estas actuaciones figuran las llevadas a cabo en La Puebla de Cazalla y en el pantano de Torre del Águila.

Para la jornada de este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por viento y lluvia en la Sierra Sur, donde además podrían producirse tormentas con rachas fuertes, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Esta zona será objeto de especial atención tras las numerosas incidencias registradas en la jornada anterior.

En cuanto a las infraestructuras, el aeropuerto de Sevilla continúa operando con normalidad, mientras que el servicio ferroviario permanece suspendido y bajo revisión continua hasta que se pueda garantizar la seguridad. En la red viaria provincial, permanecen cortadas 13 carreteras de la red secundaria, y alrededor de un centenar de viviendas han sufrido problemas eléctricos, con bajadas de tensión puntuales.

La situación también sigue siendo delicada en municipios como Écija y El Palmar de Troya, donde un total de 87 vecinos permanecen desalojados de manera preventiva por el aumento del caudal del río Genil y el desbordamiento del arroyo Salado, respectivamente. En El Palmar de Troya, 11 personas han tenido que abandonar sus viviendas, mientras que se vigila a otras nueve que residen en parcelas a las afueras del municipio. Además, se están revisando de forma especial 20 viviendas dentro del casco urbano y otras 66 situadas en zonas especialmente sensibles a las crecidas.

El subdelegado del Gobierno visitó este jueves por la tarde El Palmar de Troya y destacó que existe una coordinación permanente con el ayuntamiento, así como un retén específico de la Guardia Civil operativo las 24 horas, ante la posibilidad de una intervención inmediata. Asimismo, se mantiene una vigilancia constante sobre el desembalse del pantano de Torre del Águila.

Por su parte, el Ayuntamiento de Écija ha elevado este viernes al nivel 2 su Plan de Emergencias. El río Genil alcanza ya los 6,37 metros sobre el nivel del mar a su paso por el municipio, superando ampliamente el umbral de 5 metros establecido en la zona de Isla del Vicario, donde se han producido los desalojos. La alcaldesa, Silvia Heredia, ha descrito la situación como de “calma tensa” y ha subrayado que, aunque se ha reducido el despliegue policial, se mantiene una vigilancia constante en coordinación con todos los cuerpos de seguridad.

Fuentes municipales han confirmado que, por el momento, no se contempla el regreso de los vecinos a sus viviendas. La mayoría de los desalojados han sido acogidos por familiares, mientras que el resto ha sido alojado en establecimientos hoteleros de la localidad. Actualmente, 76 vecinos de Écija continúan durmiendo fuera de sus casas a la espera de que la situación hidrológica mejore.