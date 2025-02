Margallo: "Estamos ante un modelo de cambio constitucional por la puerta de atrás"

El ex ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2016) y ex diputado en el Parlamento Europeo, José Manuel García-Margallo y Marfil, ha protagonizado en un Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares lleno hasta la bandera, este jueves 20 de febrero, la segunda jornada del XIII Foro “España a Debate” 2025, en la que ha analizado la situación actual de España y su posición ante el nuevo orden mundial.

Presentado por el periodista Francisco Rosell como “un gran humanista que tiene el Estado en la cabeza y el mapamundi debajo del brazo, y un gran jefe de la diplomacia, García-Margallo, ha comenzado su intervención agradeciendo al alcalde de Tomares, José María Soriano, su invitación al Foro España a Debate.

En relación a las reformas impulsadas por el Gobierno actual, García-Margallo ha precisado que “estamos ante un modelo de cambio Constitucional por la puerta de atrás, que comenzó en 2003 en el llamado Pacto de Tinell, firmado por el PSC, ERC e ICV, en el que se decía que no negociarán nunca nada con el Partido Popular. Esto dio origen a la ruptura de la Transición, la cual se basó en la reconciliación de los españoles y en la búsqueda de entendimientos comunes, que fue lo que se llamó el consenso. A partir ahí, todo empeora: se fragmenta la nación española, se busca la polarización y el guerracivilismo, volvemos a las dos Españas”.

En este sentido, García-Margallo se ha mostrado “convencido de que vamos hacia una modificación del Estatuto de Cataluña. Se está discutiendo con absoluta normalidad que haya una financiación `singular’ para Cataluña, así como la cesión del control de las fronteras. Un país que no controla su Hacienda ni sus fronteras, no es un país”.

“Como la Constitución Española es muy clara y dice en el art. 2 que se fundamenta en la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible, y establece una sola soberanía, yo creo que lo que van a hacer, vía estatuto, es un cambio de modelo constitucional hacia una España que llaman ‘plurinacional’. Estamos a punto de dejar de ser lo que hemos sido desde tiempo inmemorial, porque somos la nación más antigua de Occidente, por la puerta de atrás, llevándose de paso la democracia. Y a mí, que he hecho del servicio de España mi razón de ser, me entristece y me preocupa enormemente. El PP quiere que España siga siendo una nación y no un mosaico de Naciones o un reino de taifas”.

“Creemos también, porque en mi partido somos autonomistas, que hay que reformar el estado de las autonomías y el de la financiación autonómica. En España la ley más importante de un gobierno es un presupuesto. Un presupuesto es la expresión cifrada de un proyecto político. Cuando no hay proyecto político y no hay expresión cifrada, no hay gobierno”. Hay que modificar también el modelo económico, estamos importando baja cualificación y exportando talento. Tenemos un paro juvenil del 29 por ciento y sin embargo los empresarios no encuentran trabajadores para los puestos de trabajo. Estamos perdiendo la carrera de las de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia artificial, etc… Todo eso exige unos Pactos de la Moncloa como hicimos en 1977, porque las reformas que requiere España son muy profundas”.

“En el Partido Popular tenemos que ser conscientes que uno de los errores es la fragmentación de la derecha, tenemos que acabar con eso, tenemos que ir juntos”.

Fin de la ‘edad de la inocencia’ para Europa

En cuanto a las posibilidades a las que se enfrentan Ucrania y la Unión Europea ante las conversaciones de paz negociadas entre Donald Trump y Vladimir Putin para el país invadido por Rusia, García-Margallo ha destacado que “la situación es grave, porque estamos en el fin de la ‘edad de la inocencia’. Hasta ahora Europa ha prosperado en base realidades que ya no existen: una energía barata que venía de Rusia; un mercado en expansión que era China y China ya tiene su propio mercado que es ‘made In china’; y la delegación de la seguridad en los Estados Unidos”.

“Europa está ante una nueva era, un mundo nuevo. La ola de Trump será buena o mala para los Estados Unidos pero desde luego no es buena para Europa. Estamos ante un problema grave: un nuevo orden internacional. Cuando la fuerza se convierte en fuente del derecho, se acaba con el orden mundial sujeto a las normas que nos dimos en 1945: el respeto a la integridad territorial, a las fronteras y a los derechos humanos”.

“Estamos ante un problema muy serio: la retirada americana de Europa no solo nos quita el paraguas que nos ha permitido el desarrollo del Estado de bienestar sino que además nos deja solos ante el expansionismo ruso”.

“Ante ello, tenemos que hacer una cuarta Revolución. En los 50 últimos años no se ha creado ni una sola megaempresa en la Unión Europea, seis en EEUU. Las nuevas tecnologías y sobre todo la Inteligencia artificial van a revolucionar el mundo”.

“La Unión Europea no tiene una posición concreta sobre una crisis de la magnitud que es la nueva reconfiguración del orden mundial, qué cambios hay que hacer ahí. Soy muy pesimista porque lo que se está produciendo en Europa es un avance de los partidos que son contrarios a la Unión Europea, que se van a ver muy favorecidos. A Trump no le ha gustado nunca la idea de Unión Europea. Vamos hacia un Renacimiento de los imperios y a un reparto de sus ámbitos de influencia”.

Segunda Transición

“España tiene que adaptarse a un mundo nuevo. Pero, para tener política exterior, tienes que tener una conciencia muy clara de lo que es tu país. Tú no puedes tener una política exterior si no sabes qué es España y con un gobierno que, una parte, lo que quiere es que desaparezca España o que se coinvierta en una especie de Reino de taifas, que no haya una política común. A ello hay que sumarle Marruecos, el gran aliado de EEUU”.

García-Margallo ha finalizado su productiva reflexión, apostillando que “En España hace falta una segunda Transición, que lo que nos separa del abismo es la Monarquía y la Justicia, y que Europa tiene que buscar otras alianzas: África y Latinoamérica”.