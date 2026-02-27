Tomares está entre cornetas y tapas este fin de semana

Los Jardines del Conde en Tomares serán a partir de esta tarde el encuentro entre gastronomía y música de Cuaresma. Un nuevo encuentro, Entre Cornetas y Tapas, que tiene vocación de continuidad y hará un recorrido por las tapas más emblemáticas de nuestra Cuaresma fusionando la riqueza de su hostelería con la emoción y el sentimiento de la Semana Santa.

El festival, organizado por la Academia Sevillana de Gastronomía y la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares, comienza hoy, de 20:00 a 23:00 , mañana, 28 de febrero, de 12:30 a 23:00 y 1 de marzo de 12:20 a 17:00 en los Jardines del Conde de Tomares, que se convertirá en punto de encuentro para vecinos y visitantes y cuya entrada será totalmente gratuita.

Sello local para la gastronomía de Cuaresma

Entre Cornetas y Tapas contará con la participación de algunos de los establecimientos más representativos de la gastronomía tomareña, que ofrecerán tapas diseñadas para la ocasión:

La Moguela: espinacas con garbanzos. Postre: Roscos.

espinacas con garbanzos. Postre: Roscos. Lolo Caracoles: pavía de bacalao. Postre: Torrijas con crema de vainilla.

pavía de bacalao. Postre: Torrijas con crema de vainilla. Pampa Obrador: empanada de humita. Postre: Rogel.

empanada de humita. Postre: Rogel. El Viejo: cabrillas en salsa.

cabrillas en salsa. La Grama: ensaladilla de puerros y gambones. Postre: Polea.

ensaladilla de puerros y gambones. Postre: Polea. A las Dos y Pico: tortillas variadas.

tortillas variadas. Avareo: migas de Cuaresma con bacalao confitado y hummus. Postre: Torrija al azahar caramelizada y sopa de Rafael.

migas de Cuaresma con bacalao confitado y hummus. Postre: Torrija al azahar caramelizada y sopa de Rafael. Selva Negra: Arroz cremoso de Idiazabal. Postre: Torrijas.

Arroz cremoso de Idiazabal. Postre: Torrijas. Da Teresa: canasta de plátano macho con ceviche y aguacate.

canasta de plátano macho con ceviche y aguacate. Casa Alta: guiso de garbanzos con chocos y langostinos. Postre: Torrija de brioche con chocolate y pistacho.

Casa Baldomero, recientemente premiado con el Mejor Guiso en la reciente edición de Cuchareando, acudirá como establecimiento invitado y el comercio La Indiana ofrecerá diferentes artículos de temática cofrade.

Música en directo y ambiente cofrade

El festival, cuya inauguración correrá a cargo del conocido hostelero Álvaro Peregil, no solo será un homenaje al sabor, sino también al sonido inconfundible de la Semana Santa. Durante las jornadas se podrá disfrutar de marchas procesionales interpretadas por la Asociación Musical de La Algaba (viernes 27 a las 20:15) y la Asociación Musical Torre del Oro (sábado 28 a las 12:15), que llenarán el recinto de emoción y solemnidad. Así mismo se realizará un taller de palmas el sábado 28 a las 12:00.

Además, el evento contará con la actuación el sábado 28 por la tarde del joven músico tomareño Luis Romero y su banda, que aportarán un toque festivo y contemporáneo a esta celebración gastronómica. La entrega de premios a las mejores tapas será el domingo por la tarde.

Gastronomía y sentimiento

Entre Cornetas y Tapas nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, dinamizando la hostelería local y reforzando el orgullo por las tradiciones. La iniciativa pone en valor no solo la calidad culinaria de Tomares, sino también el arraigo cultural de la gastronomía de cuaresma, plena de ricas y variadas recetas.

Con esta primera edición, Tomares inaugura un festival que aspira a consolidarse en el calendario anual como una cita imprescindible, donde la pasión cofrade y el placer gastronómico caminan de la mano.