Tomares será la capital de las letras españolas con su XVII Feria del Libro del 18 AL 22 de marzo

El alcalde de Tomares, José María Soriano, el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi, y el vicedirector de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Antonio Narbona Jiménez, han presentado hoy jueves, 12 de marzo, en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (Casa Palacio de Los Pinelo), la XVII Feria del Libro de Tomares 2026, que se celebrará desde el próximo miércoles 18 al domingo 22 de marzo, convirtiendo al municipio en capital de las letras españolas y en punto de encuentro de los apasionados de la lectura y al mundo de los libros. Cinco días en los que la mejor literatura de nuestro país será la gran protagonista.

El alcalde de Tomares, José María Soriano, ha comenzado su intervención “agradeciendo a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras por acogernos, siempre con tanto cariño en su maravillosa sede para la presentación de la Feria del Libro de Tomares; a editores, libreros y periodistas por venir; al área de Cultura del Ayuntamiento de Tomares por el gran trabajo y esfuerzo que realiza a lo largo del año sin el cual no sería posible esta Feria; y a las editoras, por la buena sintonía y coordinación, que hacen posible que esta Feria tenga cada año el listón más alto”.

Feria del Libro de Tomares, una de las más importantes a nivel nacional

José María Soriano, ha destacado que Tomares puede "presumir y llevar a gala contar con una de las Ferias del Libro más importantes a nivel nacional. Para nosotros es una gran satisfacción abrir de nuevo el calendario literario en Andalucía y situar a nuestro municipio en el centro de la cultura durante cinco días”.

En esta edición habrá 44 autores, cerca de 200 firmas y 22 casetas de editoriales y librerías, en más de 6.300 metros cuadrados dedicados a la literatura. "María Dueñas, que será la encargada de pronunciar el pregón inaugural, que será presentada por el periodista Cristóbal Cervantes; con Juan Gómez-Jurado, Javier Cercas, Javier Castillo, Alicia Giménez Bartlett, Juan José Millás, Luz Gabás, Mikel Santiago, Roberto Santiago, Sergio del Molino, Juan del Val o Joana Marcús, y un largo etcétera. Feria que estará dedicada este año a la Literatura y al Cine, a la adaptación cinematográfica de obras literarias", explicó el alcalde.

José María Soriano ha señalado también que se ha trabajado con ahínco para ofrecer una programación de calidad, diversa y pensada para todo tipo de lectores. "Todos los años hacemos una gran apuesta para que no solo haya espacio para los adultos, sino también para los jóvenes y niños para que desde pequeños se puedan acercar a la lectura, esa es la intención de esta Feria", afirmó.

Lugar de encuentro y diálogo donde la Cultura nos une

Por último, el alcalde tomareño enfatizó el amplio programa cultural de Tomares. "Tenemos Foros como el de España a Debate por el que pasan primeras figuras de la política, de la cultura, del periodismo, de las letras, porque queremos que Tomares sea un lugar de encuentro donde se pueda dialogar y debatir ideas, y nunca confrontar o pelear”. En este sentido, recordó que la Cultura "en tiempos convulsos como los de hoy, debe de ser siempre una herramienta donde las sociedades se mejoren y se transformen. Os animo a todos a que disfrutéis de esta Feria del Libro y os invito a recorrer las casetas, a conocer de cerca a los autores, asistir a las presentaciones, llevaros algún libro firmado y seguir haciendo de esta Feria del Libro un espacio de encuentro y de diálogo, donde la Cultura nos una. Nos vemos del 18 al 22 de marzo en Tomares".

Por su parte, el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi, describió la presentación como un día de "gozo y de honor, pues un año más presentamos en esta casa la emblemática Feria del Libro de Tomares que, una edición más, cuenta con un programa de excelente nivel. Pregonada por María Dueñas, también contará con el recién académico electo Fernando Iwasaki, el magnífico articulista Juan José Millás o el controvertido David Uclés, etc. Es admirable concentrar en 5 días a esta pléyade de magníficos autores. Enhorabuena al Ayuntamiento de Tomares y a todo su equipo. Espero que sigamos presentando aquí por muchos años esta gran Feria del Libro”.

Por último, el vicedirector de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Antonio Narbona Jiménez, vecino de Tomares, manifestó que es "un día de fiesta en esta Real Academia Sevillana de Buenas Letras porque si hay algo que cuadra con su naturaleza es la presentación de esta magnífica Feria del Libro de Tomares”.

Pregón de María Dueñas

La cita cultural de mayor envergadura del municipio, que volverá a convertir el Auditorio Municipal Rafael de León y el entorno de la Plaza de la Constitución y de la Avenida Blas Infante en el epicentro de la literatura española, será inaugurada por la reconocida escritora María Dueñas que pronunciará el Pregón Inaugural el próximo miércoles, 18 de marzo, a las 20:00.

200 firmas y 44 presentaciones de libros

Una gran Feria, que llega cargada de novedades: 6.300 m2 dedicados a la cultura y a los libros, 22 casetas (16 editoriales y 12 librerías), y donde cerca de 200 autores estarán presentes para firmar sus obras o para presentarlas en el Auditorio Municipal Rafael de León, entre ellos, 44 de los escritores españoles referentes y más leídos del momento que dialogarán y se encontrarán con sus lectores.

Feria de premios

Cristina Fernández Cubas (Premio Nacional de las Letras Españolas 2023), Juan del Val (Premio Planeta 2025) y Ángela Banzas (Finalista del Premio Planeta 2025), David Uclés (Premio Nadal 2026), Juan José Millás (Premio Nacional de Narrativa 2008 y Premio Planeta 2007), Luz Gabás (Premio Planeta 2022), César Pérez Gellida (Premio Nadal 2024), Alicia Giménez Bartlett (Premio Planeta 2015), Susana Martín Gijón (Premio Avuelapluma de las Letras 2021), Roberto Santiago (Premio Cervantes de Literatura Infantil y Juvenil 2021), Sergio del Molino (Premio Alfaguara de Novela 2024), Vicente Vallés (Premio Ondas 2016 y Premio APM 2024 al Mejor Periodista del año), Mercedes de Pablos, Nativel Preciado, Juan Gómez-Jurado, Eloy Moreno, Ana Punset, Alana S. Portero, Mikel Santiago, Juan Tallón, Paco Robles, Javier Castillo y Javier Cercas (Premio Nacional de Narrativa 2010 y Premio Planeta 2019), que será el encargado de clausurar la Feria el domingo, 22 de marzo.

Son solo algunos de los autores de esta edición que también contará con cantantes como Loquillo y Antonio Orozco, que se han atrevido con el mundo editorial.

Literatura New Adult

Cinco días para sumergirse en el mundo de las letras donde habrá espacio para los autores noveles, el descubrimiento de nuevas voces y la literatura New Adult como Inma Rubiales, Mercedes Ron (sábado 21) y Joana Marcús (domingo 22).

“Letras en Tomares"

Una gran Feria que también tendrá muy en cuenta a los autores tomareños como Pedro Ramírez y Calos L. García, con un espacio reservado para ellos, “Letras en Tomares”, el miércoles, de 17:00 a 18:00. Primera jornada en la que, a las 18:45, también se presentará el libro “Lengua y habla(s)” (Ed. Universidad de Sevilla EUS), escrito por el lingüista y académico Antonio Narbona, en un coloquio con Pablo Gutiérrez-Alviz, director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, y Elena Leal, directora de la EUS.

La edición de ese año tendrá como tema principal Literatura y cine: adaptación cinematográfica de obras literarias, temática que centrará la mesa redonda del sábado, a las 18:30, moderada por Pablo García, director de la Filmoteca de Andalucía, y en la que intervendrán Laura Hojman, Celia Rico e Isaac Rosa.

Los niños también tienen su espacio

Una gran Feria que también tratará de acercar el mundo de los libros a los más pequeños, con una caseta infantil de 160 metros cuadrados y un amplio programa de actividades para los pequeños lectores desde el jueves hasta el domingo con actividades como cuentos de película, emoticuentos, narraciones orales) como los Cuentos de Babel, el jueves y el viernes a las 17:30; o la narración ¿Quién teme al lobo feroz?, el sábado a las 12:00, y una zona de audio cuentos durante el fin de semana (novedad).

Aula Literaria

También vuelve en esta edición el programa Aula Literaria, con talleres, charlas y recitales, entre otros. El jueves, por ejemplo, habrá un Taller de rol para padres, a las 19:00, impartido por Namek Games a & Comics o la presentación del libro “Tiros al aire” de Víctor Jiménez a las 20 horas; el viernes, a las 20:00, Fátima Tirado, Juan Andrés Moya y Ana Barrera, que hablarán sobre “Cómo suena una obra literaria”, o el sábado, a las 13:00, la presentación del libro “Guía sentimental de Buenos Aires”, por Sergio Hojman, y a las 13:30, el IV Recital de Poesía.

Consolidada como una de las citas literarias más esperadas del año, la Feria del Libro de Tomares se reafirma como un referente cultural en España. Cinco días dedicados a la literatura, el encuentro con los autores y nuevas voces e historias, haciendo de Tomares, una vez más, la capital de los amantes de los libros.

El Programa de la Feria del Libro de Tomares (18-22 marzo)

MIÉRCOLES 18

17.00 Letras de Tomares: Pedro Ramírez. Decide bien, vive mejor. Presenta José Antonio Rodríguez Amado

17.30 Letras de Tomares: Carlos L. García, Cuentos incisivos (Editorial Diversidad Literaria). Conversa con Beatriz Cobacho

18.00 En el nombre del fuego (Editorial Platero). Manuel de Juan conversa con Eugenio Narbona

18.45 Lengua y Habla(s). Editorial Universidad de Sevilla (EUS). Intervienen: Pablo Gutiérrez-Álviz y Conradi, director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (RASBL). Elena Leal Abad, directora de la EUS. Antonio Narbona, autor del libro

20.00 Pregón inaugural. María Dueñas. Presenta Cristóbal Cervantes

JUEVES 19

17.00 Quince historias de amor y un libro en blanco (Renacimiento). Mercedes de Pablos conversa con Fernando Iwasaki

17.45 El pan de mis hijos (Espasa). Nativel Preciado conversa con Cristóbal Cervantes

18.30 Una buena pieza (Destino). Alicia Giménez Bartlett conversa con Isabel López

19.15 Nada bueno germina (Destino). César Pérez Gellida conversa con Marta Maldonado

20.00 La ciudad de las luces muertas (Destino). David Uclés, Premio Nadal 2026, conversa con Antonio Molina Flores

20.45 Ese imbécil va a escribir una novela (Alfaguara). Juan José Millás conversa con Antonio Agredano

VIERNES 20

12.30 Tu futuro no es random. Víctor y el poder del Ikigai (Editorial Platero), por Silvia Leiva. Presenta Rosa Núñez

17.00 Unicornia 15. Una cabaña misteriosa (Editorial Montena). Ana Punset, con ilustraciones de Diana Vicedo. Conversa con Pepepérez

17.45 Mentira (Ediciones B). Juan Gómez-Jurado conversa con Jesús Vigorra

18.30 El nuevo viaje de El Principito (Salamandra Infantil y Juvenil). Eloy Moreno conversa con Jorge Jaime Lora

19.15 La mala costumbre (Seix Barral). Alana S. Portero conversa con Laura Hojman

20.00 Lo que no se ve (Tusquets editores). Cristina Fernández Cubas conversa con Alejandro Luque

20.45 Corazón de oro (Planeta). Luz Gabás conversa con Mª Victoria Román

SÁBADO 21

11.30 La Semana Santa de Paco Robles (Almuzara). Paco Robles conversa con José Antonio Zamora

12.15 El susurro del fuego (Editorial Suma). Javier Castillo, conversa con Antonio Puente Mayor

13.00 La capitana (Alfaguara). Susana Martín Gijón conversa con Mabel Mata

13.45 La caza del ejecutor (Espasa). Vicente Vallés conversa con Fernando G. Haldón

17.00 Paseo de gracia (Roca Editorial). Loquillo conversa con María Donoso

17.45 Roberto Santiago, De la literatura infantil a la novela negra. De Futbolísimos a La rebelión de los buenos (Planeta). Presenta Carmen Sánchez

18.30 Mesa redonda: Literatura y Cine: Adaptación cinematográfica de obras literarias

Modera: Pablo García Casado (Director de la Filmoteca de Andalucía). Intervienen: Laura Hojman, Celia Rico e Isaac Rosa

19.45 La hija (Alfaguara). Sergio del Molino conversa con Rocío Rojas Marcos

20.00 Mil cosas (Anagrama). Juan Tallón conversa con Laura Hojman

20.45 Cuando el viento hable (Planeta). Ángela Banzas, Finalista Premio Planeta 2025, conversa con Cristina Cueto

DOMINGO 22

11.00 Entrega de premios del Concurso de Cuentos Un retrato especial

11.30 Inevitablemente yo (Planeta). Antonio Orozco conversa con Nuria Sánchez-Gey

12.15 La chica del lago (Ediciones B). Mikel Santiago, conversa con Jorge Jaime Lora

13.00 Vera, una historia de amor (Planeta). Juan del Val, Premio Planeta 2025, conversa con Jesús Vigorra

13.45 El loco de Dios en el fin del mundo (Random House Editorial). Javier Cercas conversa con Alberto Herrera

PROGRAMA DEL AULA LITERARIA:

Jueves 19

19.00 Taller de juegos de rol para padres (Namek Games & Comics)

20.00 Tiros al aire, de Víctor Jiménez (Libros de la Herida, colección Vivezas, 2026)

Viernes 20

19.00 Cantar de gigantes, Lucas CL Guitarte (Tierra de Nadie Editores)

20.00 ¿Cómo suena una obra literaria? (La Fábula Educa). Intervienen: Fátima Tirado García (librera y escritora) y Manía Cadenza (violonchelista)

Sábado 21

13.00 Guía sentimental de Buenos Aires, por Sergio Hojman (Editorial Renacimiento). Presenta Alejandro Luque

13.30 IV Recital de Poesía. Varios autores (Maclein y Parker / Ediciones en Huida)

19.00 El hombre de la plaza Garibaldi (Editorial Platero). Rafael Serva Laváriz conversa con Ángel de Quinta

20.00 Fenrir (Editorial Babidi-bú). Guillermo Tapia Arriaga

FIRMAS NEW ADULT (Lugar: Caseta de firmas del Ayuntamiento)

Sábado 21

12:00 Nuestro lugar en el mundo (Planeta) — Imma Rubiales

18:00 Saga Culpables (Editorial Montena) — Mercedes Ron

Domingo 22

12:00 Los ecos de Jude (Editorial Montena) — Joana Marcús

XVII FERIA DEL LIBRO INFANTIL

Jueves 19

11:00 Cuentos de pocas luces — A la Sombrita Teatro. Dos sesiones: 11:00 / 12:30

17:30 Cuentos de película — Cuentos de Babel

Viernes 20

11:00 Emoticuentos — Pepepérez

17:30 Cuentos y palomitas — Cuentos de Babel

Sábado 21

12:00 – Narración oral: ¿Quién teme al lobo feroz? — Lola Jiménez

17:30 – Cuentos y magia — Philippe Le Magnifique

Domingo 22

12:00 – Los cuentos vienen sonando — Marco Flecha

13:00 – Luces, cámara… ¡cuento! — Carlos Arribas (Carloco)

EDITORIALES Y LIBRERÍAS

Ayuntamiento de Tomares

Librería Prisma

Botica de Lectores

Librería La Nueva

Librería Entre Líneas

El Oso y su Libro

Editorial Platero / Con M de Mujer / Indie / Whitby

Casa del Libro / Fundación José Manuel Lara

Fundación Policía Nacional

Ediciones En Huida / Maclein y Parker / Ediciones En el Mar

Editorial Cerbero / Hojas de Hierba

Editorial Labnar / Colibrí Ediciones

Libros de la Herida / Hiperión

Almuzara Libros / Tierra de Nadie Editores

El Paseo Editorial / Cuentos con Valores

La Fábula Educa

Buks

Librería La Señorita Esquivel

Namek Games & Comics

Librería Fabulando

Baobab

LA FERIA DEL LIBRO DE TOMARES 2026 EN CIFRAS

Una gran Feria: 5 días

Espacio: 6300 m²

Más autores: Más de 60

Presentaciones de libros: 44

Firmas: Cerca de 200

Casetas: 22

Editoriales: 17

Librerías: 12

Fundaciones: 2

Caseta infantil de 160 m² y con un amplio programa de actividades (Novedad: Una zona de audio-cuentos para el fin de semana)

UNA FERIA DE PREMIOS:

Premio Nacional de las Letras Españolas 2023, Cristina Fernández Cubas

Premio Planeta 2025, Juan del Val

Premio Nadal 2026, David Uclés

Premio Nacional de Narrativa 2008 y Premio Planeta 2007, Juan José Millás

Premio Planeta 2022, Luz Gabás

Premio Avuelapluma de las Letras 2021, Susana Martín Gijón

Premio Ondas 2016 y Premio APM 2024 al Mejor Periodista del Año, Vicente Vallés

Premio Nadal 2024, César Pérez Gellida

Premio Cervantes de Literatura Infantil y Juvenil 2021, Roberto Santiago

Premio Planeta 2015 y Premio Nadal 2011, Alicia Giménez Bartlett

Premio Alfaguara 2024, Sergio del Molino

Premio Nacional de Narrativa 2010, Premio Planeta 2019, Javier Cercas

