Tomares volverá a volcarse en la lucha contra el cáncer el domingo, 26 de octubre. El alcalde de Tomares, José María Soriano, y el presidente del Club Maratón Tomares, Ricardo Dos Santos, acompañados por la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Tomares, Concha Rodríguez Herrera, presentaron el pasado jueves, 18 de septiembre, en el Patio de la Fuente del Ayuntamiento, la XI Carrera Popular Solidaria ‘Ciudad de Tomares’ 2025 contra el Cáncer, que se celebrará el domingo, 26 de Octubre, de 10 a 14:00 horas, destinando lo recaudado, por segundo año consecutivo, a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Más dorsales que nunca: 1.000 dorsales, más el dorsal 0

Una gran cita solidaria y deportiva para seguir impulsando la investigación, la prevención y el acompañamiento a pacientes y familias que enfrentan esta dura enfermedad, que, como novedad, contará este año con más dorsales que nunca, 1.000 en total (700 para adultos y 300 infantiles), además del Dorsal 0, con el objetivo de recaudar el máximo de fondos. Décimo primera edición, que se prevé que sea la más multitudinaria de su historia.

Según destacó el alcalde de Tomares, José María Soriano, “El 26 de octubre, Tomares se volcará, una vez más, en la lucha contra el cáncer, con la undécima edición de la Carrera Solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que presentamos. Una cita solidaria que nos recuerda la importancia de seguir sumando esfuerzos en apoyo a la investigación, la prevención y el acompañamiento a pacientes y familias, así como la importancia de incorporar hábitos de vida saludables como el deporte. Espero que sea un día festivo, un día bonito de todos en la lucha contra el cáncer y muy participativa. Este año hemos incrementado a 1.000 los dorsales. Quiero agradecer especialmente la colaboración del Club Maratón Tomares y el patrocinio de todas las empresas participantes, cuyo compromiso hace posible esta carrera. Os animo a participar. Corramos juntos por una gran causa. ¡Contamos contigo!”.

En este sentido, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Tomares, Concha Rodríguez Herrera, precisó que “invitamos a todos los vecinos a participar en esta segunda edición de la Carrera Solidaria a beneficio de la lucha contra el cáncer. Todo lo que sea aportar para apoyar la investigación y ayudar a las familias que padecen cáncer, será una experiencia muy bonita e interesante para contribuir. Esperamos que venga muchísima gente y podamos superar el reto del año pasado que fueron más de 1.000 inscripciones”.

Por su parte, el presidente del Club Maratón Tomares, Ricardo Dos Santos, señaló que “siempre es muy bonito colaborar con el Ayuntamiento de Tomares en una edición más de la Carrera Solidaria, y sobre todo, por una causa tan noble como es la lucha contra el cáncer. La organización, el recorrido y los festejos que va a haber, invitan a participar aunque sea con el dorsal 0, la causa lo necesita”.

Además del Club Maratón Tomares, colaboran con la carrera doce empresas y entidades comprometidas: la Hdad. del Rocío, Molino La Nava, Diablo se ha Escapado, A las Dos y Pico, Deporte Manía, Puerto Tomares, Floristería Mª Luisa, Hdad. Sacramental, Brooks, Scientiffic Nutricion, Las 4 Esquinas Reparto a Domicilio, DJ Salas y Servicios Doc.

Premios, sorteo de regalos y Fiesta en Los Jardines del Conde con Diablo se ha escapado y el DJ Salas

La carrera, con un recorrido de 10 km a 1.000 metros en función de cada categoría, comenzará a las 10:00 horas de la mañana, y terminará a las 14:00 horas del mediodía con la entrega de premios al Club y al Centro Escolar más participativos, y al Mejor Atleta Local Masculino y Femenino. También habrá una gran fiesta de convivencia en los Jardines del Conde, con un sorteo de regalos, un ambigú benéfico a cargo de la Hermandad del Rocío y música en directo con ‘Diablo se ha escapado’ y el ‘DJ Salas’, que llenarán de animación este emblemático enclave de Tomares.

Los interesados podrán participar en diferentes categorías: Master B (a partir de 50 años), Master A (a partir de 35 años), Senior (hasta 35 años), Inclusiva (todos) y Sub 18-20 (2006-2009), que correrán 10 kilómetros. Todo ellos en categoría masculina y femenina. La prueba comenzará a las 10:00 horas. Las categorías Sub 16 (2010-2011) y Sub 14 (2012-2013) correrán 1.800 metros y saldrán a las 11:45 horas. La categoría Sub 12 (2014-2015) correrá 1.500 metros y saldrá a las 12:15 horas. La categoría Sub 10 (2016-2017) y la categoría Sub 8 (2018 y posteriores) recorrerán una distancia de 1.000 metros, con salida a las 12:45 horas (Sub 10) y a las 13:00 horas (Sub 8).

¡Corre, camina, acompaña o participa con el Dorsal 0 realizando el donativo que desees… pero no te quedes fuera!

Inscripciones abiertas hasta el 23 de octubre o hasta agotar dorsales: https://gesconchip.es/app/prueba/informacion/xi-carrera-popular-solidaria-ciudad-de-tomares

Adultos: 8 euros; niños: 5 euros; y el dorsal 0 (donaciones a partir de 5 euros), a través del código QR que aparece en el cartel.