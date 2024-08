Los vecinos de La Puebla del Río comparan el virus del Nilo con el covid: "Hemos vuelto al confinamiento"

A pesar del éxito de su convocatoria el pasado 5 de agosto, Juan José Sánchez Silva dice que esperaba a más gente aún en la primera de las manifestaciones de protesta contra la inacción de las administraciones en la lucha contra el virus del Nilo Occidental. "Sinceramente esperaba una buena respuesta porque en las primeras seis horas se habían apuntado en el grupo de Facebook 1.500 personas. Esperaba incluso algo más, pero estoy contento porque era un lunes, un día laborable del mes de agosto, hace calor y en este pueblo hay poca sombra. Hay mucho miedo, no sólo en este pueblo sino en el resto de afectados", dice el portavoz de la plataforma vecinal creada en La Puebla del Río para luchar contra la expansión de esta enfermedad. Sánchez Silva dio ese paso porque tiene una hija alérgica a los mosquitos y vive aterrado con la posibilidad de que contraiga el virus. Agrupa ya a más de 2.700 personas y hará una nueva protesta el próximo lunes en Coria del Río, donde residía la última de las tres víctimas mortales de esta fiebre.

Dice que no es hora de pedir responsabilidades políticas, aunque las haya, sino de luchar juntos entre todos contra lo que ya considera una epidemia. "Estamos de la mano de los ayuntamientos como el de La Puebla, Isla Mayor y Coria del Río. Estamos en permanente contacto con ellos. Desde la concentración, hemos conseguido que la Junta se siente y vengan los técnicos una vez a la semana a ver la evolución de los tratamientos de fumigación, se ha conseguido que haya tratamiento con drones desde el centro de cultivo de arroz hasta dos kilómetros hacia el pueblo. Ese avance lo tenemos, pero creemos que hay que hacer más. Porque si te pica el mosquito, vamos al hospital y no hay un antídoto, una vacuna o una medicación que te trate y te salve, bien de la muerte o de unas secuelas graves".

"Hay responsabilidad por supuesto, tanto desde la Junta como de la Diputación y los ayuntamientos. Ellos tienen que velar por nuestra salud y nuestra seguridad. Pero lo que queremos ahora es que se pongan de acuerdo y trabajen juntos, que no se tiren palos unos a otros. Ellos trabajan para el pueblo, esto afecta al pueblo, y ellos son el pueblo también. Yo invito a los políticos que vengan a Coria, Palomares, Isla Mayor... que vengan a las diez de la noche y vean como están estos pueblos", indica el representante de la plataforma. "Mi hija de siete años es alérgica a los mosquitos. Ella no puede ir al parque a las ocho de la tarde, no puede ir a un campamento de verano porque hay mosquitos. Es un problema y tenemos terror. Que busquen una solución total. La previa con la fumigación, torres de biodiversidad, etcétera, pero también hay que trabajar en la vacuna, el antídoto o el tratamiento médico". Describe su pueblo como un lugar fantasma a partir de la puesta de sol. "No hay nadie. Cuatro personas que se arriesgan con repelente y ropa de manga larga, que es fina y te puede picar el mosquito... Es un pueblo fantasma, hay muy poca gente".

Duda de las estadísticas oficiales que está dando la Junta, pues asegura que son muchos los contagiados que no aparecen en las estadísticas. "No se hacen oficiales todos los casos porque no en todos se hace la prueba de la punción lumbar, la que se usa para la meningitis. Si no se hace no da positivo, pero me llega que hay más de 30 personas en Virgen del Rocío, otras tantas en Valme, y a ellos hay que unir las personas que lo pasan en casa con pérdida de fuerza muscular, fiebres altas, que van al ambulatorio y vuelven a sus casas. Y esos no se contabilizan. Aquí en La Puebla hay alrededor de 70 personas infectadas por el virus del Nilo, que no van al hospital o si van lo echan para atrás. Y eso de que son asintomáticos es entre comillas, porque síntomas sí hay".

Igualmente, pide a la Junta que "deje de mentir" cuando dice que los fallecidos tenían patologías previas. "No es cierto que todos los fallecidos sean personas con patologías previas. Aquí tenemos un caso que puedo citar, el de Granada Pineda, con permiso de su hijo, que a mí mismo me dijo que su madre estaba mejor que él y que yo, que no tomaba ni una pastilla con 86 años. No mientan más, cojan el toro por los cuernos y sean realistas. Esto es una epidemia y hay que tratarla como tal".

Compara la situación actual en La Puebla del Río con la que generó el coronavirus. "Hemos vuelto al confinamiento. Aquí a las ocho y media de la tarde nos metemos en casa y hasta mañana. Tengo mosquiteras, tengo enchufes, bajo las persianas... Mi casa es un fortín ante los mosquitos. Podría estar con las persianas abiertas y las mosquiteras, pero no me arriesgo. Cuando abrimos la puerta, entramos rápido en la casa para que no se cuele ninguno. Tenemos un temor continuo. Y aún así pican, le picó uno a mi hijo y estamos pendiente de una posible reacción con el miedo en el cuerpo".

Insiste en que ha habido una descoordinación entre las administraciones a la hora de fumigar. "Cierto es que el Ayuntamiento de La Puebla invirtió dinero en la fumigación, pero tenían que haber empezado antes. Es más, las fumigaciones tienen que ser durante todo el año, para hacer un tratamiento con insecticida contra las larvas, en agua estancada o en el cultivo del arroz". Defiende el trabajo de los arroces. "Ellos no tienen culpa de nada. Sé de buena mano que si a ellos se lo permitieran, echarían un producto para matar los mosquitos. Ellos tienen familia y tienen también ese miedo. Son los primeros interesados en acabar con el problema. Además, el cultivo de arroz no deja de ser una actividad económica muy buena para el pueblo. Siempre hemos vivido con el mosquito, pero esto no se ha dado hasta hace unos años.

Sánchez Silva apuesta por un futuro con enfermedades tropicales, comoe el dengue o el zika, entre otros virus. "Eso no nos lo quita nadie. Si el virus del Nilo llegó a Barcelona, por qué no aquí. Hay mucha emigración de aves de África, las golondrinas, los vencejos y los aviones comunes vienen de África. El cambio climático ayuda a ello también. Deberíamos estar preparados ya. El dengue tiene cuatro variantes. Esto ha venido para quedarse. Todo lo que estamos pidiendo para el Nilo debe servir para otras enfermedades. Prepararnos para que cuando llegue tengamos las vacunas. Que no nos coja más en fuera de juego"

El siguiente paso que hará la plataforma es una concentración en Coria del Río, en el paseo Carlos de Mesa, "un lugar con sombra". La manifestación será a las siete de la tardel del próximo lunes 19 de agosto. A finales de mes habrá otra en Isla Mayor. "Quiero llegar a todos los pueblos afectados para poder captar al máximo número de personas posibles para hacer una gran manifestación en la puerta del Parlamento, para que nos escuchen de una vez, aunque ya creo que algo nos están escuchando".