Una veintena de alcaldes se encierran en la Diputación de Sevilla por la asistencia sanitaria

Encierro de 24 horas por la sanidad pública. Es la última medida adoptada por la mayoría de alcaldes de los 24 municipios de la Sierra Sur de Sevilla y del área sanitaria de Osuna con la Diputación de Sevilla, como sede de tal histórica protesta, para exigir al Gobierno de Juanma Moreno mejoras en la asistencia sanitaria de la comarca a la que pertenecen.

Esta iniciativa tiene como objetivo denunciar el estado que vive la comarca en el ámbito sanitario y concluirá mañana miércoles, cuando está prevista una manifestación hasta el Palacio de San Telmo.

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha explicado que esta actuación es una "denuncia clara", aludiendo a que el presidente de la Junta de Andalucía "no se toma en serio una situación absoluamente crítica, denostable y denunciable". "Creemos que todavía no saben o no quieren saber la situación exacta que tenemos", ha añadido.

A esta acción simbólica, que cuenta con el respaldo de Marea Blanca, se han sumado representantes municipales del PSOE, Izquierda Unida y formaciones locales en aras de "poner voz a una ciudadanía que se ve desamparada absolutamente". Así, participan los alcaldes de La Luisiana, Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, Marchena, Osuna, Aguadulce, Lantejuela, El Rubio, Estepa, Badolatosa, Casariche, Gilena, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera o La Roda de Andalucía.

Completan la lista los regidores de La Puebla de Cazalla, El Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara y Villanueva de San Juan, municipios gobernados por PSOE, IU y partidos independientes. Así, aunque en un principio estaban convocados, finalmente no han participado los alcaldes del PP en esta zona de la provincia, en los municipios de Écija, Herrera y Algámitas, si bien han comunicado por distintas vías que apoyan las reivindicaciones.

En este sentido, la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, ha emitido un comunicado en el que ha destacado "la idiosincrasia y la particularidad" del hospital de la localidad, para subrayar que "al estar reivindicando los 24 alcaldes en común, esto no permite ahondar en los problemas concretos que tiene cada uno", a la par que rechaza "posiciones férreas que nos pueden acabar perjudicando a la población ecijana y a nuestro Hospital".

En agosto del año pasado, el alcalde de Estepa, el socialista Antonio Jesús Muñoz, junto con los alcaldes de Gilena; José Manuel Ruiz (PSOE), Pedrera; Lucía Ruíz (IU), La Roda de Andalucía, Juan José Carnerero (PSOE); Badolatosa; Antonio Manuel Gonzalez (PSOE), Marinaleda; Sergio Gómez (IU), Casariche; José Ramón Parrado (IU), Herrera; Jorge Muriel (PP), y Lora de Estepa; Asunción Olmedo (PSOE), presentaban un escrito ante la Junta para solicitar una reunión con la consejera de Salud, Catalina García, por la "alarmante situación" de los centros de atención primaria de la zona, "la menos dotada (de médicos) de toda Andalucía", según Muñoz.

Según el alcalde, los centros sanitarios de la zona contaban entonces con "menos de la mitad de profesionales" con relación al número necesario por la población que aglutinan estos pueblos, una situación derivada de la pandemia y la reorganización de recursos sanitarios de aquel periodo, pero que en la actualidad "ha empeorado considerablemente" y supone una "preocupación máxima".

La falta de personal y por ende de citas médicas, según el alcalde de Estepa, provoca la saturación del servicio de Urgencias; toda vez que la Consejería de Salud esgrimía entonces que se trata de zonas calificadas calificadas como de "difícil cobertura" de las vacantes y bajas de profesionales por su ámbito rural, entre otros aspectos.

Así, la Consejería de Salud alegaba "la falta de profesionales médicos disponibles para contratación", manifestando su compromiso por "mejorar las condiciones laborales" en las zonas de difícil cobertura con el objetivo de hacer "más atractivas las opciones" para los médicos en zonas rurales, pues los sindicatos, de su lado, vienen avisando de que la clave radica en las condiciones laborales poco atractivas ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).