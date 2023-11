La ONCE reparte en Marchena 350.000 euros

El sorteo de la ONCE de este pasado martes ha repartido 350.000 euros en Marchena (Sevilla), donde Jesús León ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el mercado de abastos del municipio sevillano. "Esto no se puede explicar, es emocionante cómo te abrazan y se echan a llorar", ha declarado el vendedor de la ONCE.

"Estoy muy contento, como si fuera para mí. Esto es como si se hubieran adelantado los Reyes Magos", ha sostenido Jesús León en una nota de prensa remitida por la organización. "La verdad es que hacía falta. Ha sido un cupón muy repartido, uno a uno, y es una alegría que se contagia para como están estos tiempos, y a gente necesitada, que está deseando que llegue el día 24 para cobrar cada mes. Te abrazan y lloran. Es inexplicable", ha sentenciado.

El sorteo del 21 de noviembre, que estaba dedicado al Desfiladero de La Yecla, en Santo Domingo de Silos (Burgos), ha dejado el mismo premio, otros 350.000 euros, en la localidad jienense de Linares, y otro cupón premiado con 35.000 euros respectivamente en Almería y Torremolinos (Málaga), y ha llevado el resto de los premios a Cataluña, Baleares y Extremadura.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.