El Virgen del Rocío asumirá la gestión hospitalaria de Utrera

La Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para modificar el decreto que permitirá la adscripción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Utrera al Hospital Universitario Virgen del Rocío, un cambio largamente demandado y cuya entrada en vigor está prevista para los primeros meses de 2026.

El Ejecutivo andaluz ha puesto ya en marcha la tramitación de la normativa que regulará este ajuste en el mapa sanitario, con un cronograma establecido y el compromiso de agilizar al máximo los pasos administrativos. "El objetivo es ofrecer una respuesta definitiva a los vecinos y vecinas de Utrera y avanzar en la mejora de la asistencia sanitaria en el municipio", recoge la Junta en un comunicado.

El anuncio se ha dado a conocer durante una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Utrera entre el alcalde, Francisco Jiménez; representantes de la Plataforma Sanitaria de Utrera; y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. En este encuentro se ha detallado que, mientras avanza el proceso normativo, se pondrán en marcha medidas previas para reforzar la atención sanitaria. Para ello, los equipos directivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital Universitario de Valme mantendrán reuniones técnicas, de las cuales ya se habría celebrado la primera, para "revisar circuitos, sistemas de información y necesidades organizativas derivadas del futuro cambio de adscripción".

Impulso al nuevo centro de salud de Utrera

Además, la Junta ha confirmado que abordará junto al Ayuntamiento otra actuación prioritaria para el municipio como es la construcción de un nuevo centro de salud. "Somos conscientes de la creciente demanda sanitaria y por ello vamos a analizar la idoneidad de los terrenos propuestos por el Ayuntamiento para poder iniciar la cesión y la redacción del proyecto de obra. Entendemos que es un proyecto necesario para la ciudad, de hecho, el SAS ya ha elaborado el plan funcional, y vamos a activar de manera inmediata el proceso para que el nuevo centro de salud de Utrera sea pronto una realidad", ha dicho Sanz.

La intención del Gobierno andaluz es activar de inmediato el proceso para que esta infraestructura sea una realidad cuanto antes. Para ello, se analizará la idoneidad de los terrenos propuestos para iniciar la cesión y la redacción del proyecto, un avance posible gracias a que el SAS ya ha elaborado el plan funcional.

Estas actuaciones, ha subrayado el consejero, "reflejan el compromiso de la Junta con el fortalecimiento del sistema sanitario público andaluz mediante más inversión, más profesionales y nuevas infraestructuras".