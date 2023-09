Abde, el arma del Betis ante el 'efecto Yamal'

El Betis siguió ayer con la preparación del encuentro ante el Barcelona. Una cita para la que Manuel Pellegrini podrá contar con Abde, que ya regresó de su estancia con la selección marroquí y se ejercitó con el resto de compañeros antes de ser presentado oficialmente junto con su compañero Sergi Altimira.

El extremo podría debutar ante su ex equipo con la elástica verdiblanca, siendo una de las principales armas de los heliopolitanos para intentar frenar a un Barcelona que en ataque cuenta con otro extremo, Lamine Yamal, que se ha convertido en una de las sensaciones del fútbol español. Un duelo interesante entre dos futbolistas con caminos opuestos.

De hecho, Abde actúa con Marruecos y Yamal se ha decantado por España, aunque el bético le desea lo mejor: "Al final es algo en lo que no me puedo meter. Él decide por sí mismo y le deseo lo mejor". Eso sí, la cita ante el Barça no supondrá nada especial para el actual jugador del Betis: "Va a ser un partido más".

Abde "Puede ser que hubiera interés de otros clubes, pero yo sólo quería jugar en el Betis"

Además, Abde dejó muy claro que no dudó en tomar la decisión de marcharse por los pocos minutos de juego en las tres primeras jornadas: "Desde el Barça me dijeron que querían que me quedara. Pero en las tres primeras jornadas yo veía que el míster no me ponía. Yo quería jugar de inicio y decidí salir de allí".

Incluso, a pesar de la competencia existente en el cierre final para hacerse con sus servicios, Abde reconoció que siempre tuvo claro que quería firmar por el Betis: "Yo confiaba en Ramón Planes y sabía que lo iba a hacer. Puede ser que hubiera interés de otros clubes… Ramón me dijo 'vente' y yo pues voy para allá. Desde el primer día que Ramón contactó conmigo lo tenía claro y le dije: Ramón, sólo quiero ir al Betis'".

Y ahora en el Betis, Abde tiene claro lo que pretende conseguir: "Busco crecer como futbolista. Aprender de los compañeros que voy a tener este año". En este sentido, ya pudo comprobar la calidad en el partido ante el Rayo: "Fui a ver el partido al palco. Me gustó un montón Isco, cómo jugó. Y todos, también".

Y no se olvidó Abde de mandar un mensaje de apoyo a todos sus compatriotas ante el terremoto sufrido: "Es una pena lo que ha pasado en Marruecos. Quería mandar un mensaje al pueblo marroquí. Mucha fuerza y ánimo que saldremos adelante".