Altimira: "Mi debut con el Betis fue una alegría inmensa"

El Betis ha presentado este jueves en la ciudad deportiva a Sergi Altimira y Abde, dos incorporaciones que han llegado, sobre todo la del internacional marroquí, en el tramo final del mercado.

En cuanto al centrocampista catalán, éste se ha mostrado contento por el salto que ha dado al cuadro verdiblanco y ha agradecido a Ramón Planes su confianza.

Debut

"Estoy contento de estar aquí hoy. Doy las gracias a todos los miembros del Betis. Me han acogido muy bien. El debut fue una alegría inmensa. Me hablaban muy bien del ambiente, de la afición, pero hasta que no lo vives no lo ves. Fue muy bonito".

Responsabilidad y la confianza de Planes

"Ramón ya me conocía desde hace muchos años. Siempre ha confiado en mí. Intentaré devolverle la confianza con mi fútbol. Seguro que saldremos adelante y con buena nota".

Del Getafe al Betis

"Me considero un jugador muy profesional. Desde el último día que estuve allí estuve centrado allí y no en el mercado. Al final se dio el caso de que estoy aquí. Fue todo muy rápido, pero muy contento de estar aquí".

Posición

"Me veo más de medio centro. Sí que es verdad que puedo ayudar en labores defensivas y ofensivas. Me puedo adaptar a donde el míster me diga. Me siento cómodo con nuestro sistema en el doble pivote y ahí puedo explotar mis virtudes".

Objetivo del Betis

"Al final creo que tenemos un muy buen equipo. Es un club muy grande que siempre aspira en todas las competiciones a llegar lo más lejos posible. Partido a partido para hacerlo bien y que los resultados se den y que al final del año celebremos cosas importantes".

Pellegrini

"El míster, desde un primer momento, me ha transmitido mucha confianza. Sé que soy joven y vengo con humildad para aprender de jugadores más experimentados en la élite. Me falta esa experiencia, pero estoy capacitado para ayudar al equipo en todo".