Abde: "Sólo quería ir al Betis"

El otro gran protagonista ha sido Abde, que se ha emocionado al hablar del momento que vive su país tras el terremoto y ha mostrado su deseo de hacer un buen año en el Betis.

Marruecos

"Es una pena lo que ha pasado en Marruecos. Quería mandar un mensaje al pueblo marroquí. Mucha fuerza y ánimo que saldremos adelante. Desde el primer día que Ramón contactó conmigo lo tenía claro y le dije: 'Ramón, sólo quiero ir al Betis'".

¿Qué tiene el Betis?

"Busco en el Betis crecer como futbolista. Aprender de los compañeros que voy a tener este año".

¿Cómo viviste la tarde del cierre de mercado?

"Yo confiaba en Ramón y sabía que lo iba a hacer. Puede ser que hubiera interés de otros clubes… Ramón me dijo vente y yo pues voy para allá".

El Barça

"Desde el Barça me dijeron que querían que me quedara. Pero en las tres primeras jornadas yo veía que el míster no me ponía. Yo quería jugar de inicio y decidid salir de allí".

Osasuna

"Pienso que va a ser lo mismo que el año pasado o un poco mejor".

El partido ante el Barcelona

"Va a ser un partido más".

Competencia con Ayoze

"Al final, esto es un club muy grande y vengo aquí a pelear por un puesto, trabajar duro y esforzarme al máximo".

Yamal y España

"Al final es algo que no me puedo meter. El decide por sí mismo y le deseo lo mejor para él".

Fekir, Isco y el vestuario

"Fui a ver el partido al palco. Me gustó un montón Isco, cómo jugó. Y todos, también".