La gran emoción de Álex Moreno

Álex Moreno, sexto fichaje del Betis para la presente temporada, ha sido presentado esta tarde tarde en un acto que llegó a emocionar al lateral. Éste ha agradecido la confianza que el club verdiblanco ha depositado en él y se mostró ilusionado por comenzar una nueva etapa en su carrera, en un acto en el que primero tomaron la palabra Alexis Trujillo y Ángel Haro.

"Es un jugador que ha estado en el objetivo del Betis desde hace años. Ha tenido una evolución muy fuerte y sus características son amplias, pero tiene un gran recorrido, una polivalencia para jugar de lateral, carrilero y extremo. Ha ido evolucionando su faceta deportiva estos años de forma muy fuerte", señaló el coordinador del área deportiva del cuadro de Heliópolis, que también destacó la parte humana del ex jugador del Rayo Vallecano: "Es noble y humilde. Tiene ganas de superarse, algo que en el Betis es muy bienvenido porque forma parte de la idiosincrasia del club".

En la misma línea que Alexis se expresó el presidente del Betis, Ángel Haro, que dio la bienvenida a la entidad verdiblanca a Álex Moreno: "Álex ha sido un jugador deseado por el Betis desde hace varias temporadas. Este año nos hemos fijado con más hincapié, aunque la negociación ha durado más de lo deseado. Vimos que no había un recambio puro en el lateral izquierdo y para esta campaña tenemos a Pedraza, cuyas virtudes vimos el domingo, y ahora, a Álex Moreno".

El dirigente bético también agradeció al futbolista y a su entorno las ganas de apostar para firmar por los heliopolitanos pese a que todo se había alargado en el tiempo: "Llega con 26 años al Betis tras haberse consolidado en la posición del lateral izquierdo. Mi agradecimiento al jugador por el compromiso que ha tenido con el Betis, a su agente por apostar por el Betis y a toda su familia por apoyarlo en esta andadura. Sé que te vas a integrar a la perfección en la plantilla y ahora te toca a ti ponérselo difícil a Rubi".

Y entonces llegó el turno de Álex Moreno, primero ante los presentes en la sala principal de la ciudad deportiva y, después, en su primera rueda de prensa como verdiblanco. "Agradezco la confianza depositada por parte del Betis. Llevo mucho tiempo esperando este momento, desde que salió esta opción sólo me he fijado en estar aquí, me ha costado mucho llegar aquí. Han sido momentos complicados, se ha alargado la operación, siempre ha sido mi primera opción venir aquí. Ya es pasado lo que hemos sufrido, lo importante es que estoy aquí y que estoy feliz por poder vestir esta camiseta", indicó el lateral, que tendrá competencia con Pedraza: "Es una competición sana. Hay una gran plantilla y vengo con mucha ilusión. Es el club donde quiero estar y es verdad que siendo un lateral con proyección, puedo dar opciones a Rubi".

Cuestionado por el sistema en el que se siente más cómodo, Álex Moreno resaltó su polivalencia: "Es cosa del entrenador, habrá que adaptarse a cualquier sistema. He jugado en todos los sistemas, de extremo, de lateral, como carrilero… Me acomodo a todos los sistemas posibles".

Por último, recalcó que su primera opción siempre fue el Betis, donde se ha encontrado un buen ambiente en el vestuario: "Para mí el Betis es un equipo que siempre me ha llamado la atención, en años anteriores ya había interés, siempre me he fijado en el club y su afición, jugué aquí el año pasado y sé lo que es venir como visitante y ahora lo viviré siendo del Betis. Estoy muy contento de poder estar aquí".