Marc Bartra: "La afición del Betis es puro espectáculo"

Tras la victoria por cuatro goles a cero del Betis ante el Mérida, Marc Bartra, uno de los verdiblancos más activos en Twitter, decidió iniciar una ronda de preguntas entre sus seguidores de Twitter con el hashtag #AskBartra.

Estamos de camino a Sevilla en el bus con el equipo... tenemos casi 2 horas de camino, hacemos ronda de preguntas? Decidme desde dónde me leéis y utilizad #AskBartra . Intentaré contestar las que vaya viendo!

El defensa contestó a las preguntas de varios de los béticos (y no béticos) y rápidamente se convirtió en Trending Topic nacional. Lo que empezó siendo un entretenimiento para el viaje se convirtió en una entrevista por parte de sus 3'7 millones de seguidores.

El jugador verdiblanco repasó su pasado en Dortmund y Barcelona. Sobre su época en Alemania, destacó el "amor incondicional" de su afición y su apoyo "tanto ganando como perdiendo". Con respecto a sus inicios en Barcelona, disfrutó de la oportunidad de vivir día a dia junto a "los mejores jugadores del mundo" y poder aprender de "sus ídolos". Además, respondía a esta pregunta sobre Xavi Hernández.

Un placer muy grande. Recuerdo que siempre antes de los partidos me decia, todo serio: “Marc tu dámelas todas a mi, y si estoy presionado, dámela también a mi.” Ya fuera un partido de liga o unas semifinales de Champions me lo decia y yo salía tranquilo y encima con una sonrisa https://t.co/dzRYiGe0kX

También habló sobre su presente, el Betis. Ya lo ha reconocido en varias ocasiones, Bartra es feliz en Sevilla y eso se nota en respuestas como esta, donde habla de la afición verdiblanca, "puro espectáculo" en el derbi.

Me muestran su cariño cada día y es por eso que es imposible no querer a este club. Cuando suena el himno a capela al salir al campo, cada día se me pone más la piel de gallina. El otro dia en el derbi fué puro espectáculo los 90 minutos https://t.co/gxv3LOsuN6