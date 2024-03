Bakambu apunta a reaparecer en Girona después del parón de selecciones

Cédric Bakambu se encuentra en la fase final de su proceso de recuperación. El delantero congoleño llegó al Betis en el pasado mercado invernal procedente del Galatasaray, a cambio de tres millones de euros fijos más cinco en variables, aunque éstas últimas son de difícil cumplimiento, como informó el presidente Ángel Haro.

Las primeras actuaciones del africano, que se incorporó más tarde por la presencia de la RD Congo en la Copa África, fueron realmente positivas, a punto de marcar el gol de la victoria ante el Alavés y abriendo el marcador frente al Dinamo Zagreb en la Conference League. Sin embargo, el ariete no pudo tener continuidad, pues el mismo día de su debut como titular se lesionó en el sóleo.

Se cumple un mes desde su lesión

"Me duele el gemelo. No sé lo que tengo, lo estudiaremos con el cuerpo técnico, pero me dio el pinchazo desde el minuto 20 y era complicado seguir", informó el propio futbolista después de la eliminación europea ante el Dinamo Zagreb, contra quien tuvo que ser sustituido en el descanso en lugar de Willian José debido a esos problemas físicos. A los dos días, Pellegrini confirmaba su lesión y anunciaba el tiempo de baja: "Bakambu tiene una lesión en el gemelo, en el sóleo, y yo creo que va a estar al menos un mes fuera".

En apenas tres días, Bakambu cumplirá precisamente un mes desde que se lesionó, por lo que, si todo avanza con total normalidad, el congoleño debe incorporarse al grupo en los próximos días y reaparecer contra el Girona después del parón de selecciones. El africano, de hecho, ya está realizando ejercicios con balón en solitario junto a los preparadores físicos, síntoma de que su evolución marcha de forma positiva.

Su regreso se tratará de una magnífica noticia para un Manuel Pellegrini que desde primera hora apostó por él. Al Ingeniero le bastaron unos buenos minutos de Bakambu con el Alavés para otorgarle la titularidad en el decisivo encuentro frente al Dinamo Zagreb en la vuelta de Conference League, fecha en la que debutó como goleador con la elástica bética.

Por otra parte, el técnico chileno debe recuperar a lo largo de este parón de selecciones a más figuras, casos de Marc Roca, Héctor Bellerín, Youssouf Sabaly o Marc Bartra, quienes no estuvieron disponibles en el choque con el Rayo Vallecano por problemas físicos de diversa consideración. Esta fecha FIFA, la última de la campaña, puede servir al Betis para volver a contar con casi todos sus efectivos.