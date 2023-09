Beale: "Tendremos que estar a nuestro mejor nivel para poder ganar al Betis"

Michael Beale, técnico del Rangers de Glasgow, aseguró que el objetivo de su equipo es pasar la fase de grupos de la Liga Europa y que tendrán que estar a su mejor nivel para ganar al Betis.

Los escoceses reciben este jueves al Betis en Ibrox Park en su arranque en una competición en la que hace poco más de un año llegaron hasta la final, que perdieron en los penaltis. "El objetivo es pasar la fase de grupos y para ello hay que ir partido a partido, porque nos enfrentamos a grandes equipos. Es un grupo muy competitivo, pero confiamos en pasar. El nivel es alto en esta competición y espero que nos sirva para elevar nosotros el nivel. Queremos hacer un gran papel en Europa", dijo Beale este miércoles en rueda de prensa.

Sobre Manuel Pellegrini, técnico de los verdiblancos, Beale aseguró que muy "experimentado" y que ha trabajado en los mejores clubes del mundo. "Tendremos que estar a nuestro mejor nivel para poder ganar. La velocidad del juego es mayor en Europa, por lo que es diferente a lo que estamos acostumbrados en Escocia. Necesitamos ser un equipo y prepararnos bien contra estos equipos", destacó.

