Abelardo: "Es difícil ganar al Betis en su casa"

El entrenador del Alavés, Abelardo Fernández, ha resaltado la dificultad que tendrá su equipo con la visita al Betis de este domingo, aunque confía en el rendimiento de los suyos. "Son un gran equipo, pero estamos por encima", ha indicado el asturiano para reforzar la mentalidad de su equipo.

"Queremos conseguir un golpe de efecto y ganar allí", ha señalado Abelardo, que, pese a todo, ha destacado el nivel del equipo verdiblanco. "Es un grandísimo equipo con una plantilla extraordinaria con buen presupuesto, al que es difícil ganar en su casa, donde ha conseguido los mejores resultados", ha manifestado el entrenador, que también se ha mostrado feliz por la posibilidad de contar tanto con Inui como con Brasanac, dos jugadores cedidos por el equipo verdiblanco, para este partido.

Sobre la polémica originada entre Quique Setién y el Leganés, Abelardo no ha querido pronunciarse, aunque sí ha indicado que cada entrenador tiene su estilo. "Me gustan el Betis y el Leganés, pero me fijo en todos. Un entrenador intenta sacar el mayor rendimiento a su equipo y cualquier forma de jugar es defendible independientemente de la posesión", ha comentado el preparador alavesista, que no sabe si a los verdiblancos les perjudicará el esfuerzo realizado ante el Rennes: "Estar en tres competiciones habría que estudiarlo al final y yo lo envidio, pero para ellos éste es un partido importante porque su objetivo es meterse en Europa".