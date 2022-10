Hora de sonreír en la Liga

El Betis, desde el pitido final del compromiso del pasado jueves ante la Roma, aparcó la Europa League para centrarse en la Liga, donde lleva dos partidos en los que no está ofreciendo las mejores sensaciones ni prestaciones.

Ni en Vigo ni en Valladolid se vio ese Betis tan reconocible para sus aficionados, sino un Betis poco enchufado, sin intensidad ni ritmo y con un fútbol demasiado horizontal, aunque a favor queda ese espíritu de equipo para ser competitivo con un jugador menos durante más de un ahora, tanto en Balaídos como en Zorrilla.

Pellegrini y sus jugadores no están contentos con los dos últimos resultados en Vigo y Valladolid y quieren sumar esta noche tres puntos

No obstante, esos dos partidos, con un punto logrado de seis posibles, no han dejado un buen sabor de boca ni a Manuel Pellegrini ni a sus jugadores, que quieren ante el Almería regresar a la senda de la victoria para seguir alimentando con tres puntos la ilusión que existe en el vestuario de disputar la Liga de Campeones la próxima temporada. De ahí la importancia de la cita de esta noche en La Palmera para un Betis en el que el preparador chileno seguirá con sus habituales rotaciones.

Los verdiblancos deben salir más intensos y enchufados que en Balaídos y Pucela, en donde sus rivales salieron mucho más metidos

A la portería volverá Rui Silva tras su descanso europeo, mientras que en la zaga puede entrar Sabaly al lateral derecho, Édgar para formar pareja con Luiz Felipe por la baja por sanción de Pezzella, y Álex Moreno en el lateral izquierdo. Guido, que descansó ante la Roma, jugará con William Carvalho en el doble pivote y por delante la habitual línea de tres con Rodri, Canales y Luiz Henrique; y Borja Iglesias arriba. Los verdiblancos quieren seguir ante el Almería con su fortaleza defensiva para no encajar goles y arriba aprovechar las habituales llegadas para perforar la portería de un rival que regresa a jugar en Primera al Benito Villamarín de la mano de un ex técnico verdiblanco, Rubi.

Édgar apunta a ser titular junto a Luiz Felipe y Canales debe seguir en principio jugando de inicio ante la ausencia todavía de Nabil Fekir

El cuadro almeriense llega a esta cita con la moral alta después de dejar atrás, con su victoria (3-1) ante el Rayo, una mala dinámica de cuatro jornadas sin marcar ni puntuar. Así, su objetivo es continuar la estela del buen encuentro de la pasada jornada ante los franjirrojos para mantener las diferencias con respecto a los equipos que pelean por salir de la zona de descenso. No podrá contar Rubi con Embarba, expulsado frente al Rayo, y valora el técnico llevar a cabo algunas rotaciones al jugar tres partidos, empezando por el de hoy, en ocho días, y uno de ellos ante un rival directo en esa lucha por lograr la permanencia, el Girona.

Los rojiblancos quieren ser protagonistas con la pelota para hacer sufrir a los heliopolitanos a la hora de generar su juego

No obstante, el Almería visita el Villamarín con la idea de mantener el trabajo de la última jornada, donde mostró buenas sensaciones, sobre todo teniendo la posesión del balón. De hecho, Rubi tiene claro que una de las cosas que tendrá que hacer su equipo para obtener un buen resultado antes el Betis es tener la pelota, pues sabe que los de Pellegrini sufren cuando no tienen el balón. Y para ello seguirá contando en la medular con el ex jugador verdiblanco César de la Hoz, futbolista vital en los dos triunfos almerienses en lo que va de temporada. Para sustituir a Embarba, Rubi tiene dos opciones, la de Ramazani o la de apostar por Lázaro Vinicius.

Así se presenta esta cita en el Benito Villamarín, donde el Betis quiere volver a sonreír en el campeonato liguero, después de dos semanas sin hacerlo, al calor de una afición verdiblanca que volverá a arropar a su equipo.