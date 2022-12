Pellegrini, el mejor Plan del Betis

El consejo de administración del Betis vivió el pasado jueves una Junta muy tranquila. Su gestión del pasado ejercicio y las cuentas anuales le fueron aprobadas sin ningún problema, teniendo el respaldo de una gran mayoría de accionistas (así lo reflejaron los votos en cada punto del orden del día), y dio a conocer medidas como el nuevo Plan Estratégico de la entidad para los próximos cuatro años, con el objetivo de que el club siga creciendo, y la adquisición de un préstamo de 65 millones de euros (a pagar en 7 años) en la denominada Operación Pricoa para aliviar algo unas cuentas que el bético ha conocido sin recibir mediáticamente ningún mensaje apocalíptico, sino acudiendo a las fuentes principales: el estado de información financiera de la entidad y el informe de auditoría.

Felicidad por los éxitos deportivos, con la Copa del Rey presente, y optimismo para el futuro para salir de la actual mal situación financiera. Pero más allá de eso, la Junta también dejó para el análisis otras reflexiones. Entre ellas, el valor que adquiere la figura de Manuel Pellegrini. El chileno es sin duda el gran pilar del Betis, su trabajo a la hora de llevar y hacer rendir a los jugadores está siendo extraordinario y ahora, en los retos que tienen los verdiblancos por delante en los próximos meses (pelea por jugar la Champions en la Liga, pelear por ganar la Supercopa, defender el título de Copa y aspirar a algo importante en la Europa League), todavía su labor adquiere más importancia.

El Plan del 'Ingeniero' adquiere tintes de vital, el más importante, un plan futbolístico para seguir siendo el motor que alimente la ilusión en el hincha bético, la clave para que la pelota siga entrando y sigan llegando a Heliópolis éxitos deportivos, los cuales en estos momentos solapan en buena parte unos números económicos muy preocupantes. Y es que el nexo entre lo deportivo y lo económico no se puede desligar, y cuando una de las dos parcelas va mal o muy mal, la crítica constructiva y la autocrítica siempre son necesarias. Lo contrario, no hacerla o aceptarla casi a regañadientes, es volver al bucle del pasado oscuro más reciente. Ése que tanto se criticaba en cuanto a formas y modo de gestión del que por entonces fuera máximo accionista. Sobre todo, cuando aparece el sí a todo en cuanto a la aprobación de cuestiones importantes que no tienen defensa alguna, cosa que pasaba antaño y que se revive ahora por mucho matiz de modernidad empresarial que se le dé en esta época al evento accionarial verdiblanco.

La dimensión, por tanto, del valor de la figura de Manuel Pellegrini en el Betis adquiere más peso aún en cuanto al devenir de la entidad heliopolitana. Se convierte el santiaguino en la esperanza de la parroquia bética en su ejercicio de fe para que la llama que alumbra la bonanza deportiva actual no se apague. El Plan del Ingeniero, el mejor plan.