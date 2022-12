Los detalles de la 'Operación PRICOA'

El Betis ha dado a conocer la denominada Operación PRICOA, con la cual el club verdiblanco va a recibir un préstamo de 65 millones de euros. Así lo ha explicado el consejero José María Pagola, que ha indicado que dicha cantidad se pagará "en un plazo de 7 años".

Los pagos del préstamo serán de la siguiente manera: el primer año de 1,95 millones de euros, el segundo años de 7,8; el tercero de 7,8; el cuarto, quinto y sexto año de 7,8 también y el séptimo de 24,05 millones de euros (los intereses por el préstamo no están incluidos).

Ese préstamo de 65 millones de euros podría, incluso, ser aumentado a 70, según ha indicado el propio Pagola. Con ese préstamo el club verdiblanco pretende quitarse la deuda a corto plazo.

En otro orden de cosas, Pagola ha lanzado un mensaje: "No estamos contentos con estas cuentas, pero a pesar de ello transmitir un mensaje de calma y tranquilidad. Los mensajes negativos no se ajustan a la realidad. Tenemos soluciones. No va a haber ningún problema".

"Tenemos un EBITDA de -2,1. El patrimonio neto negativo es de 70 millones (43 una vez reciba el club verdiblanco un préstamo del Plan Impulso de LaLiga y CVC) y el pasivo es de 238 millones de euros. La deuda neta es de 106 millones de euros. Este es el importe que debe servirnos en el sector del endeudamiento del club. Hay que destacar que los ingresos relevantes son de 130 millones de euros. El Fondo de maniobra negativo a 30 de junio de 2021 es de -120 millones y a 30 de junio de 2022 es de -107 millones", ha indicado el consejero de la parcela económica.