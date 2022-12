La Junta del Betis: felicidad y optimismo

El consejo del Betis vivió ayer una Junta muy tranquila. Los buenos resultados deportivos solaparon la situación económica actual, y los dirigentes, que mostraron su preocupación sobre la misma, también miran al futuro con optimismo, recibiendo una vez más un apoyo muy importante de los accionistas en las votaciones de los siete puntos del orden del día.

El presidente del Betis, Ángel Haro, ofreció un discurso en el inicio de la Junta en la que se mostró muy contento por la labor del consejo en cuanto al éxito deportivo, con el título de la Copa presente, y preocupado con la situación económica, aunque confiado en salir adelante: "Cumplimos un sueño desde que llegamos al club hace siete años: abrir una Junta de un equipo campeón. Este consejo está orgulloso de haber conseguido la tercera Copa del Rey. A ninguno se nos olvidará el 23 de abril. Eso da fuerza a este consejo para seguir adelante. Este título es un triunfo colectivo, es la Copa de todos los béticos. Tres clasificaciones europeas, en Liga estamos empatados con equipos de zona de Champions y primero en Europa League, y todo al mando de un gran entrenador a nivel mundial, un gran director deportivo y una gran afición. Sigue declarado el estado de felicidad en Villamarín".

Operación PRICOA El Betis recibirá 65 millones de euros, que puede pasar incluso a 70, en un préstamo que deberá pagar en 7 años

En lo económico, el dirigente bético hizo mención a factores externos, como el Covid, que entiende que han influido en la tesorería del club: "Las cuentas se califican como malas. Segundo año de pérdidas importantes. Somos conscientes de la situación y es nuestra responsabilidad sacar conclusiones. Hasta la llegada del Covid todo son beneficios, por eso decimos que hay factores externos, como la pandemia, y factores internos como no malvender jugadores. Mantener una plantilla competitiva era una inversión. Por eso no podemos separar tan alegremente lo deportivo de lo económico. Si hubiéramos malvendido nuestras cuentas serían algo mejor, pero no tendríamos éxito deportivo". "Felicidad en lo deportivo y responsabilidad en lo económico. Desde el consejo gestionamos el presente proyectando el futuro", concluía el máximo dirigente bético.

La Copa El presidente, Ángel Haro, rememoró lo vivido el pasado mes de abril y se muestra ilusionado con lo que resta de temporada

Posteriormente, el consejero José María Pagola explicó las cuentas y dio a conocer los detalles de la Operación PRICOA, con la que el Betis va a recibir un préstamo de 65 millones que pagará "en un plazo de 7 años". El pago del préstamo será de la siguiente manera: el primer año de 1,95 millones de euros, el segundo año de 7,8; el tercero de 7,8; el cuarto, quinto y sexto año de 7,8 también; y el séptimo de 24,05 millones de euros (los intereses no están incluidos). Ese préstamo de 65 millones podría, incluso, ser aumentado a 70, agregó Pagola y el club verdiblanco pretende quitarse la deuda a corto plazo. En otro orden de cosas, Pagola lanzó un mensaje de cara a las cuentas: "No estamos contentos con estas cuentas, pero a pesar de ello transmitir un mensaje de calma y tranquilidad. Tenemos soluciones. No va a haber ningún problema". Así, los puntos 1 y 2 del orden del día en referencia a la aprobación de las cuentas anuales fueron aprobados. Éstas, con 49.747 votos favorables, y también fue aprobada la propuesta de aplicación del resultado a 30 de junio de 2022 con 38.382.

Confianza Los accionistas aprueban las cuentas y la gestión del consejo con un porcentaje bastante amplio

El punto 3, referente al examen y aprobación de la gestión del consejo de administración a 30 de junio de 2022, fue aprobado con 50.199. El cuarto punto, también importante, y en referencia al presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2022-2023, Pagola señaló que el presupuesto para el presente curso es de 157 millones de euros. "Hay que contener el gasto en plantilla deportiva y aumentar los ingresos", explicó Pagola. Este punto fue aprobado con 49.897. A partir de ahí, la Junta tomó velocidad y con la aprobación del resto de los puntos sin ningún tipo de salvedad, se dio paso al cierre de la misma por parte de Haro, con un breve mensaje de ambición.