Pellegrini, el gran pilar del Betis

En el fútbol, los buenos resultados lo tapan todo. Si la pelota entra, la cuestión económica, incluso por muy mala que sea, queda en un segundo plano. Así funciona el mundo del balompié.

Y en este sentido, la dirigencia del Betis desprende ilusión y optimismo en el mensaje de cara al presente y el futuro de la entidad. Una visión optimista que a la vez dota de más realce y brillo a la figura de Manuel Pellegrini, hasta el punto de ser el chileno el gran pilar del club heliopolitano. El sostén deportivo, pese a una economía con números muy preocupantes que ha influido a la hora de que el club verdiblanco acuda al mercado para poner a disposición del Ingeniero más mimbres de nivel, amén de situaciones como las vividas con las inscripciones en verano.

Pese a la delicada economía del Betis, alude su actual clase dirigente a la seguridad de generar mayores ingresos ordinarios, de generar plusvalías mediante la venta de jugadores, de acudir a un préstamo de un fondo de inversión de 65 millones de euros o, como opción más para adelante, a llevar a cabo una ampliación de capital para ir solventando la situación. Deudas a largo plazo con unos números actuales que invitan a la preocupación, como refleja, por ejemplo lo que desvela el informe de auditoría de las cuentas del Betis de cara a la junta del 15 de diciembre: "A 30 de junio de 2022 el fondo de maniobra era negativo por importe de 111.127.000 euros (...). Estas circunstancias indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento (...)".

Además, a 30 de junio de 2022 el Betis presenta un patrimonio neto negativo de 70.012.646 euros que pasaría a 43.848.068 una vez reciba un préstamo del Plan Impulso de la LIGA y el fondo CVC y no está la entidad de La Palmera en causa de disolución al estar todavía en fase de cumplimiento del convenio de acreedores –curiosa y preocupante paradoja–. Pese a ello, el discurso desde el club verdiblanco es de máxima positividad, con la tranquilidad, además, del convencimiento de que en la Junta las cuentas saldrán aprobadas. "El apoyo que hemos recibido en las juntas de los últimos años han sido muy amplios. Estoy tranquilo en ese sentido, porque sinceramente no veo la posibilidad que no nos aprueben las cuentas. No habrá problema", comentó con rotundidad el nuevo CEO del Betis Ramón Alarcón, en una entrevista días atrás en la Cope.

Y en el lado opuesto a una sonrojante gestión económica está la figura de Manuel Pellegrini. El entrenador chileno, que salvo sorpresa, como indicó José Miguel López Catalán recientemente en una comparecencia también en Cope, verá cómo tampoco llega nadie que refuerce el plantel en el mercado invernal, es quien realmente mantiene viva la llama de la ilusión en la hinchada bética. Pese al mal sabor de boca la gira sudamericana, el seguidor bético aguarda ya la vuelta de la Liga, con esa pelea por entrar en la Champions –sería otro éxito más de Pellegrini de cara también a aliviar la situación económica de la entidad verdiblanca–, la disputa de la Supercopa, el inicio de la Copa y el regreso de las eliminatoria en la Liga Europa a partir de octavos de final.

Buscará el chileno que su Betis siga fuerte en su estadio y mejore a domicilio, necesitando de la mejor versión de jugadores ofensivos como Fekir o Canales, amén de otros baluartes que deben mantener su buen nivel, como Guido, William o Álex Moreno, y otros que deben dar un paso al frente, como Willian José. Y todo, sin obviar el regreso de Juanmi y Luiz Felipe. Muchos retos importantes para Pellegrini y sus pupilos con el acompañamiento de la fiel parroquia verdiblanca, la cual está entregada al plantel y al Ingeniero, el gran pilar del Betis.