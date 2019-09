El futuro de Andrés Guardado es una incógnita en estos momentos. El Betis y el mexicano llevan tiempo entablando negociaciones para renovar un contrato que finaliza en junio del año que viene, pero la opción de la MLS ha tomado fuerza en las últimas horas como destino del azteca.

Así, según publica el medio Tudn.com, Guardado jugará en la MLS a partir de 2020, ya que son varios los equipos interesados en sus servicios, aunque según este medio el Chicago Fire ya tendría reservados sus derechos para ser su jugador franquicia.

"Obviamente, nunca descarto poder venir a la MLS. Es una liga que para los mexicanos es atractiva por el crecimiento que está teniendo, porque cada vez son más los mexicanos que están acá y por la cercanía con nuestro país. Siempre me han involucrado con la MLS, por el hecho de la gran comunidad latina y la cantidad de mexicanos que hay aquí. Ha habido acercamientos para que yo viniera en años pasados… al final, cuando a uno le llegan ese tipo de ofertas siempre pone en la balanza lo que más le importa en ese momento y yo ahora estoy feliz en Sevilla, donde he encontrado una ciudad, un equipo y una afición que me han recibido muy bien, que hacen sentir como en casa y por el momento no se me pasa por la cabeza irme. Tengo un año más de contrato en el Betis y pienso cumplir mi contrato", comentó Guardado este verano tras uno de los amistosos del Betis en estados Unidos.

Así, el futuro de Guardado en Heliópolis no está claro todavía, a la espera de ver si el jugador y el Betis llegan a un entendimiento para ampliar su contrato una o dos temporadas más, como ya indicó Ramón Alarcón, consejero del Betis, en tierras mexicanas este pasado verano.