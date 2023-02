Apelación desestima el recurso del Betis por Luiz Felipe

El Comité de Apelación de la RFEF ha desestimado el recurso presentado por el Betis tras sancionar el de Competición a Luiz Felipe con un partido por su expulsión ante el Celta, por lo que el central brasileño se perderá el partido de este sábado ante el Almería.

"Concretamente, respecto a las alegaciones esgrimidas por el Real Betis Balompié, SAD, como también habiéndose examinado reiteradamente las pruebas videográficas aportadas, este Comité entiende que las imágenes no descartan que, al ir a quitarle el balón le golpeara en el pecho, y eso hace compatible las imágenes con lo reflejado en el acta y eso es suficiente para descartar el error material manifiesto, incluso aunque también fueran compatibles con otras versiones, incluida la del recurrente", indica Apelación en su comunicado sobre las pruebas videográficas presentadas por el club de La Palmera.

"Si bien este Comité de Apelación coincide con el apelante en que en ningún momento se produce ungolpe en el rostro del futbolista del RC Celta de Vigo, SAD, corresponde indicar que D. Luiz FelipeRamos Marchi emplea una brusquedad innecesaria al tratar de contactar con el balón, hasta el puntode caer a causa de la inercia de su carrera, acometiéndose repentinamente y por ello, realizando uncomportamiento compatible con la descripción de los hechos recogidos en el acta, por lo que estascircunstancias impiden la apreciación del error material manifiesto pretendido por el club apelante", prosigue Apelación.

"Procede recordar que este Comité de Apelación no puede imponer consecuencias disciplinarias acerca de unos hechos que no han sido sancionados por el colegiado, por lo que deben desestimarse las alegaciones aducidas por el Club en este sentido. En definitiva, siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto, con independencia de que esas imágenes sean compatibles con otras versiones de los hechos, incluida la que expresa el Club recurrente. Las meras dudas tampoco serían suficientes para demostrar ese error "claro y patente", único capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral", concluye Apelación.

Por tanto, Luiz Felipe será baja para el partido que los verdiblancos van a jugar esta jornada en casa del Almería y no será hasta la semana que viene, para recibir al Valladolid, cuando vuelva a estar disponible para Manuel Pellegrini, que medita qué zaguero situar junto a Pezzella en tierras almerienses.