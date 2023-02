Luiz Felipe, una sanción teledirigida

Decisión salomónica. El Comité de Competición hizo lo que se esperaba. Ni más ni menos. Tiró de corporativismo para no reprender a Del Cerro Grande en público, pero trató de ser justo con Luiz Felipe, quien, aun dirigiéndose a él de malas formas, no agredió en ningún momento a Iago Aspas. Una agresión hubiera significado un castigo mayor y el brasileño se perderá un partido, el de este sábado en Almería, como si fuese una doble amarilla o una entrada dura, aunque considerada como lance de juego, de las que se ven en cualquier partido.

Pese a que el Betis elevó al organismo alegaciones contra la tarjeta roja, no prosperaron. La interesada reacción del acta del colegiado en su vestuario tras el encuentro, donde tiene acceso a imágenes, ha sido la clave. El madrileño expulsa a Luiz Felipe porque cree que ha agredido a un Iago Aspas que se echa la mano a la cara. En ningún momento se queja del pecho, pero para excusar su fallo escribió así el motivo de la expulsión: "Golpear con su mano en el pecho de un adversario de manera violenta cuando el balón no estaba en juego. El jugador que recibió dicho golpe tuvo que ser atendido, pudiendo continuar con normalidad el partido". ¿Desde cuándo se castiga un golpe en el pecho con violencia sin el balón en juego con un solo partido?

Esa redacción medida de Del cerro Grande ya apuntaba a una sanción teledirigida del Comité de Competición. Ni siquiera en las imágenes puede apreciarse con nitidez que golpee el pecho. El internacional italiano va con malos modos a quitarle la pelota al delantero y en su acción de darle un manotazo en la mano para quitarle el balón puede que contactase en el pecho, aunque Iago Aspas se lleva las manos a la cara: "El árbitro puede tener ese error, porque está lejos, pero desde el VAR debían haberlo avisado, porque fue un leve toque de refilón en el pecho, con el brazo yendo de arriba a abajo para quitarle el balón", indicó Ángel Haro sobre la polémica, añadiendo, ahora con razón, que "se premia al tramposo".

Competición no corrige a Del Cerro Grande, pero no sanciona una agresión. De esta forma, castiga con un partido a Luiz Felipe por su expulsión frente al Celta por tarjeta roja, pero no le cae nada más por la supuesta agresión que originó dicha expulsión, de manera que admite veladamente que no hubo agresión, pero mantiene el castigo de un encuentro para el jugador bético para no contradecir completamente la redacción del acta del colegiado.

El comité sí le retiró a Iago Aspas la amarilla que vio por una entrada posterior a Canales

Competición no considera por supuesto la jugada como agresión, lo que hubiera aumentado los partidos de sanción, y sólo lo castiga con un encuentro. "Suspender por un partido a Luiz Felipe Ramos Marchi, en virtud del artículo/s 121.1 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 350 euros y de 600 euros al infractor en aplicación del artículo 52", señala el organismo federativo, que además hizo caso omiso a las alegaciones del Betis afirmando que "lo cierto es que las imágenes aportadas por el club no permiten desvirtuar el relato arbitral". "Su visionado, en definitiva, no ha permitido a este órgano disciplinario constatar la existencia del error alegado por el club", corroborando lo escrito por Del Cerro pero sin considerarlo agresión.

Por contra, sí estimó las alegaciones del Celta por la amonestación a Iago Aspas en una jugada posterior y la cartulina amarilla le fue retirada. El capitán del conjunto gallego se lanzó al suelo para frenar un avance de Canales cuando se aplacó la polémica por la expulsión de Luiz Felipe derribando al futbolista bético. En el acta del Cerro Grande indica que el motivo de la amonestación fue "derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria". Tras las alegaciones de la entidad viguesa, Competición dejó sin efecto la tarjeta porque "las imágenes aportadas por el club permiten desvirtuar el relato arbitral y, en concreto, la inexistencia del derribo consignado en el acta". "Procede, por tanto, la estimación de las alegaciones, debiendo quedar sin consecuencias disciplinarias la acción reflejada en el acta arbitral", añade.

Ahora el Betis tiene previsto recurrir ante el Comité de Apelación la sanción de un partido y evitar que Luiz Felipe se pierda el encuentro de la próxima jornada, el sábado, frente al Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.