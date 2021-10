Hora de retar al campeón

Tres victorias seguidas en la Liga y 19 de los últimos 24 puntos han disparado la ilusión en el Betis, que ahora mismo se considera preparado para tutear a cualquier rival. La visita al Metropolitano aparece como el escenario ideal para retar a todo un campeón de Liga como este Atlético de Madrid de Diego Simeone, en un duelo que llega con sensaciones encontradas.

Si en los heliopolitanos, con la moral por las nubes, no se mira más allá del litigio de esta tarde, a pesar de que el choque europeo ante el Bayer Leverkusen y el derbi ante el Sevilla están en el horizonte, el conjunto colchonero llega con dudas, tras dos empates consecutivos que han dejado una inseguridad defensiva desconocida con Simeone. Ni siquiera Oblak, tantas veces salvador de este Atlético, ha ofrecido esa regularidad, un síntoma del cambio de faz que ha sufrido el cuadro colchonero.

Con todo, Pellegrini apenas se detiene en el rival. Aunque el entrenador chileno añade matices a sus planes según cada partido, la primera idea pasa por comportarse con ese nivel de intensidad que el Betis ofreciera en su última comparecencia ante el Valencia.

Con el liderazgo de William Carvalho en la medular, recuperado para la causa en este inicio del campeonato, el conjunto bético se muestra poderoso en la zona de creación, donde el luso está escoltado por Guido Rodríguez en tareas defensivas y por Fekir, Canales y Rodri en las ofensivas.

Se esperan movimientos de piezas en el once bético, una constante en este arranque de temporada que ha ampliado el abanico de alternativas para Pellegrini. Con la única baja de Bellerín, que dará de nuevo la titularidad a Montoya, el entrenador chileno tiene la opción de introducir piezas como el propio Rodri, Édgar o Willian José, ausentes en el último partido para que brillasen otros como Juanmi, Pezzella o Borja Iglesias.Más allá de los nombres que finalmente aparezcan en la hojilla de las alineaciones, Pellegrini quiere que su equipo mantenga la identidad. Solidaridad en el trabajo sin el balón, con una recuperación tras pérdida veloz, y un fútbol directo y vertical para llegar con celeridad al área rival son las claves de este Betis, que sí ha ofrecido alguna duda en la zona defensiva.

Precisamente, el duelo ante el Atlético será una buena prueba para examinar ese trabajo de la zaga bética. Si los de Simeone se han mostrado menos fiables defensivamente en esta campaña, su potencial ofensivo es indiscutible. La llegada de jugadores como De Paul, Griezmann o Cunha ha aumentado los recursos colchonero, que ya contaban con Joao Félix, Luis Suárez, Correa, Lemar o Carrasco.

Ha venido apostando Simeone por el tridente Joao Félix-Griezmann-Luis Suárez en los últimos encuentros y, aunque en ataque el equipo sí ha generado ocasiones, el rendimiento colectivo no ha sido el esperado. Se ha partido demasiado el conjunto colchonero, también debilitado en la zona central por las lesiones, de ahí que Simeone pudiera alterar su esquema. Necesita el Atlético un resultado positivo ante el Betis para no desengancharse de la zona alta de la tabla, después de los triunfos del Real Madrid y del Sevilla. Esa posible ansiedad del cuadro colchonero, que iría a más durante el encuentro si no se adelanta en el marcador, debe ser aprovechada por el Betis para manejar los tiempos del partido y también los espacios que se puedan ir generando.

Pasado el primer cuarto del campeonato, el Betis se quiere consolidar como una nueva alternativa en la zona alta de la clasificación ante un rival de altura como este Atlético de Madrid de Simeone. Una victoria en el Metropolitano sería un golpe de autoridad justo antes del derbi, una demostración de que este equipo que adiestra Pellegrini se encuentra preparado para objetivos mayores. Es el reto al campeón para mantener el derecho a soñar en grande.