Pellegrini: "En 2021 fuimos competitivos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid, en la que ha destacado que su equipo saldrá con la actitud de siempre. "Vamos con la intención de ganar", ha asegurado el técnico bético, que también se ha referido a su homólogo, Diego Simeone.

Visita al Atlético

"Al Metropolitano y a cualquier estadio nosotros vamos siempre a ganar. También el rival quiere ganar y el que juega mejor gana el partido. Vamos a ir con la misma intención que jugamos el partido anterior, la misma mentalidad y las mismas ganas de seguir sumando".

Simeone

"En toda mi carrera nunca he jugado entrenador contra entrenador. Los planteamientos son distintos, se puede ganar o perder. Diego ha estado siempre en el Atlético de Madrid, un equipo muy grande. Tiene la posibilidad de traer grandes jugadores. La estadística nunca me ha preocupado mucho, pero mucho menos de técnico a técnico".

Ausencia de Simeone

"Siempre lo mejor es tener a todos los jugadores y los técnicos en su posición, pero eso no es algo tan influyente como para perder un partido. Si creemos que con eso vamos a sacar ventaja, no es el camino correcto. Vamos a sacar ventaja ante un gran equipo, el Atlético de Madrid, el campeón de la Liga, que juega en su casa y nosotros intentamos superarlos dentro de los límites del juego y no mirando quién está en la grada o la banca contraria".

Querido por la afición

"Para mí me produce una gran alegría que la gente esté contenta con el equipo, con la manera como juega, todas esas demostraciones de cariño, desde que llegué a Sevilla, desde antes de que comenzara los buenos resultados me pone muy contento. He tenido la fortuna en mi carrera en Málaga de tener ese mismo recibimiento, en Villarreal también. Por suerte, el estilo de juego a la gente le gusta, pero esto hay que seguir manteniéndolo con los resultados, siendo muy agradecido a cada una de las partes de España en la que he estado 12 años por el recibimiento que he tenido incluido la gente del Real Madrid, que tuve un año allá muy respaldado por la gente. Mi segunda hogar lo tengo en Andalucía".

Clasificación

"Más que éxito momentáneo, no es la consecuencia de un cuarto de campeonato sino que le agregamos todo el año 2021, incluido el mes de diciembre. Fuimos un equipo competitivo, entre los cuatro o cinco equipos que más puntos sacaron. Lo importante es saber que en el fútbol los resultados varían rápidamente y que son producto de una serie de hechos y de acciones durante la semana y el día del partido. Eso es lo que hay que mantener para sumar puntos y en la jornada 38 veremos hasta que nos pudo dar, pero la ambición siempre va a ser llegar lo más arriba posible".

Arbitraje

"Personalmente, no he tenido nunca ningún temor de los árbitros, sería muy fácil cuando uno pierde echarle la culpa, y cuando uno gana el árbitro estuvo bien. Como todos los seres humanos cometen errores, que se han visto disminuidos en una cantidad importante por el VAR, aunque le ha quitado un poco de autoridad, pero se ha manejado mejor, todavía con errores pero mejor cuando comenzó. No tengo duda de que va a ser un arbitraje imparcial, lo otro es buscar excusas antes del partido o tratar de sacar ventaja antes, que creo que tampoco es bueno".

Opciones Betis

"Atlético de Madrid los números defensivos, que el año pasado llevaba dos o tres goles en contra. Como al Betis o como a todos los equipos del mundo, los resultados pasan por los rendimientos individuales de los jugadores, tener más acierto que errores, y luego con un funcionamiento del equipo . Nosotros vamos a buscar el protagonismo que vamos a tener como equipo y buscar los partidos en la cancha, los rendimientos deciden gran cantidad de partidos. El Atlético es el equipo que más se ha reforzado año tras año, por eso el campeón de España".

Rotación de Fekir

"Es un problema de mentalidad de los técnicos, más seguridad en un equipo, no siempre hay que rotar, depende de los rendimientos que uno como técnico ve al plantel, son cosas internas. Nuestro momento tenemos capacidad de hacer rotaciones, desde el punto de vista mental no tanto físico, es importante".

Goles de los delanteros

"Más que bendito problema, bendita solución. No diría nombres propios, el equipo funciona y por eso se generan ocasiones para marcar. También llevamos 12 goles en contra, el año pasado eran 23-24, todos participan en la recuperación y eso es importante para estar más cerca del área contraria. Hay que mantenerlos en el tiempo para que no varíen los resultados".