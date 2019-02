Setién: "Hemos hecho un partido inteligente"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha comparecido en la sala de prensa para destacar el sensacional partido de su equipo, que se ha adaptado a las cualidades del Atlético para doblegarlo. "Hemos hecho un partido bastante inteligente", ha indicado el cántabro, que sigue siendo optimista con el futuro de su equipo, más allá de los resultados puntuales. "Hay que llegar bien posicionados al final, con fuerzas, para dar el último impulso", ha afirmado un Setién tan feliz hoy como su gente.

Análisis

"Uno siempre cuando se enfrenta a estos equipos parte con cierta desventaja, tienen futbolistas de primer nivel, y más a este equipo que defiende tan bien y cuesta tanto hacerle daño. Hemos hecho un partido bastante inteligente, hemos defendido con el balón durante una gran parte del partido. Sabíamos de la dificultad que entraña ir hacia delante, son jugadores fuertes, especializados en el trabajo defensivo. Nos han apretado arriba pero hemos tenido la tranquilidad para gestionar bien el balón. No ha habido muchas ocasiones, gracias a ese penalti hemos podido marcar. Tuvimos el remate de Zou. Estos partidos se decantan por acciones aisladas, me acuerdo del partido del Wanda y fue similar. Para nosotros es una satisfacción enorme ganar, nos permite afrontar el futuro con tranquilidad e ilusión. Hay que esperar al partido de Copa a ver si mantenemos este nivel".

"Las victorias ayudan mucho a encontrar la tranquilidad, a seguir reforzando a los jugadores. Si tenemos un poco de suerte y hacemos las cosas bien, la mayor parte de las veces vas a ganar. Tenemos nuestras fases en las que nos cuesta, pero este equipo ha dado muestras de que hay que confiar en él, podemos perder contra el último, pero podemos ganar a equipos como éstos. Hemos hecho un esfuerzo enorme ante un equipazo. Seguimos en las tres competiciones en muy buena posición, a ver si somos capaces de mantenerlo hasta el final, hasta que podamos".

Kaptoum

"La cuestión es que lleva mucho tiempo sin jugar, tenemos mucha fe en él. En el primer tiempo estaba más nervioso, no ha hecho todo lo que es capaz, en la segunda ha estado más suelto. Con confianza nos dará mucha cosas. Felicitarlo, no era fácil, en el equipo rival tenía jugdores de una potencia enorme, que no te dejan ni respirar. Salvo cosas puntuales los ha resuelto con una gran capacidad".

Jugadas polémicas

"No he visto ninguna de las dos jugadas. Una mano, pero de la otra no he comentado ni he preguntado. No sé ni qué jugada ha sido".

Ovación a Francis

"Esto es lo que uno reclama. Cuando tienes a tus jugadores y están en el campo, que desde la grada los animemos cuando llegan los momentos de debilidad. Son chavales jóvenes, nadie nace aprendido del todo, ni con la capacidad ni la personalidad. necesitan el respaldo de todos. Seguro que acabarán dando lo mejor de sí mismos. Lo estamos viendo en una posición que no es la suya y está dando un rendimiento extraordinario. Me alegro de esa ovación, lo ha pasado mal".

Lanzador de penalti

"Normalmente, miro a ver los que mejor están actuando. Canales siempre tiene un estado de ánimo bueno. Está con confianza ahora, no había otro mejor en el campo para tirarlo".

Apoyo de la grada

"Le doy la misma importancia que otras veces. Siempre es mucho mejor recibir el ánimo de la gente, eso estimula y más como en partidos de hoy, que sin sufrir es imposible ganar Es lo que necesitas para que salgan esas fuerzas"

¿Un título?

"Me faltan tantas cosas en esta vida... Lo que me preocupo es de que mis jugadores esté bien, que podamos afrontar con la misma ilusión, después de la tralla que llevamos. Que mi equipo juegue bien, que vayamos mejorando los registros. Es lo más importante para ganar, todo llega como consecuencia de. Si haces las cosas bien no sé si llegarán los títulos o gestas como la de hoy. Lo importante es tener ilusión, hacer las cosas bien, que en el campo se vea lo que pretendes en la pizarra. Como consecuencia llegará todo lo demás".

Clasificación

"La situación es la tabla ahora es circunstancial, lo dije el año pasado. Da igual estar el cuarto o el sexto. Lo que hay que hacer es llegar bien al final del campeonato, con fuerzas, y dar el último impulso. Es difícil que haya equipos que ganen dos o tres partidos seguidos. No tenemos tanta capacidad para ganar todos los partidos. Estaremos preparados para superar los momentos de dificultad, no nos vamos a rendir y estoy seguro de que estaremos cerca".