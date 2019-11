"Un equipo completo no se hace de un día para otro. Cuando lo quieres ser en todas las facetas necesitas un proceso, que el equipo coja automatismos con y sin el balón. Y a nivel físico es importante estar bien. No tienes tanta posesión y eso se nota en ese aspecto. Eso sí, ahora somos más compactos y eso hace que no sea fácil que nos creen ocasiones", explicó Bartra, ese improvisado eje con el que Rubi quiere gobernar el derbi.

"Depende del rival al que te vayas a enfrentar hay que adaptarse a ellos. El entrenador sabrá si hay que jugar de una manera u otra. A nivel personal, siempre que el entrenador me dé la confianza me siento cómodo, ya sea como central, en el medio, con tres centrales o con dos", expuso Bartra sobre ese cambio de esquema ordenado por Rubi ante el Real Madrid y que, presumiblemente, se mantendrá el domingo ante el Sevilla.

Ese esfuerzo físico añadido se le notó ante el Celta, cuando comenzó muy enchufado y participativo, pero en el que fue pagando el desgaste. Ante el Real Madrid, Bartra sí reguló más a la hora de ajustar el eje central, una condición obligada para aguantar los 90 minutos. " Entrenándome me encuentro bien. Es una posición que es diferente , pero que al mismo momento, con ese compromiso y esas ganas de aportar al equipo sea donde sea, las cosas han salido bien. En el Bernabéu no encajamos gol, contra el Celta fue de penalti, así que bien", añadió el central.

Guardado y su confianza en la plantilla

Junto a Bartra en la medular bética apareció el sábado en el Santiago Bernabéu el mexicano Andrés Guardado, que se había quedado en el banquillo ante el Celta tres días antes. La experiencia del mexicano, pese a que no atraviesa su mejor momento, debe ser un factor clave en el derbi. "El inicio no ha sido como hubiéramos querido, pero sentimos que todavía estamos a tiempo, confiamos mucho en la plantilla que tenemos", aseguró Guardado en declaraciones a Fox Sports, en las que de nuevo valoró su inminente renovación: "Estamos muy cerca de cerrar la renovación. Estoy feliz de que un equipo como el Betis, con este proyecto tan ambicioso, siga confiando en mí a pesar de la edad, eso me compromete y me da mucha confianza".