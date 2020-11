El futbolista del Betis Borja Iglesias no pierde la esperanza ni la ilusión por volver a marcar y superar el bache por el que atraviesa. Incluso, se muestra optimista y mejor futbolista. Así lo expresó ayer en una entrevista en Radio Sevilla.

"Yo recibo mucho cariño y confianza de parte de mucha gente, y eso me ayuda. Me ayuda a centrarme en los mensajes más positivos que negativos. Intento buscar un trasfondo al mensaje, intentar buscar la critica constructiva, lo que me puede ayudar a mí para crecer. Tengo claro que cada día soy mejor como futbolista, aunque luego el rendimiento no se esté dando como a mí me gustaría. Es muy difícil de entender y de explicar", indica el punta.

El delantero gallego continuó argumentando su punto de vista al respecto, cuestionado por su escasa aportación realizadora: "No puedo explicar lo que considero ser un buen futbolista sólo con estadística . Hay cosas que en el día a día no se ven. Si vamos a la estadística pura, sí, el futbolista del Espanyol costaba más dinero que el del Betis, pero si vamos al jugador, a la forma de gestionar la situación, entender el juego, porque yo me veo todos los días. Borja Iglesias, como persona, sé que soy mucho mejor, porque aprendo cada día".

Además, Borja le restó presión a los cerca de treinta millones que pagó el club de Heliópolis al Espanyol por sus servicios: "Mi autoexigencia personal está por encima del precio pagado. No es una cosa que yo pueda controlar lo que se pagó. Lo que yo considero de mí, como profesional, está por encima de esto y mi exigencia es la máxima estando en el Celta B o en el Betis".

Por ello, el punta verdiblanco confía en que cuando tenga la oportunidad de jugar estará preparado para poder volver a ver portería: "Está costando, es una realidad, pero estoy seguro de que los goles llegarán. Pongo mucho de mi parte, me cuido, intento rendir en los entrenamientos cada día y sé que está más cerca de que luego aparezca el día del partido. En todas las situaciones hay muchos factores. El inicio fue complicado, con la lesión, costó la adaptación luego, pero hoy me siento adaptado , a gusto con mis compañeros, y físicamente me encuentro muy bien, y mentalmente también. Cuando pasas por estos procesos, la cabeza empieza a dudar y desde el minuto uno con una miniduda la ataqué y mi confianza siempre ha estado intacta. Yo personalmente tengo ganas porque puedo aportar muchas cosas".

Por último, Borja cree que la mejor versión del Betis está todavía por llegar: "Desde la llegada del míster se está trabajando muchas cosas. El equipo va en crecimiento. Tenemos mucho potencial que exprimir y cosas que mejorar. Hemos visto momentos buenos y no tan buenos que son los que queremos minimizar. Con muchas ganas de que se vea la mejor versión del Betis, que creo que está por llegar".