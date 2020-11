Bartra: "Pellegrini es muy respetado y sus palabras tienen mucha influencia"

El futbolista del Betis Marc Bartra ha destacado el papel de Manuel Pellegrini en el Betis, en lo que va de temporada, en una entrevista ofrecida a livescore.com. Además, confía en poder sumar los tres puntos en el encuentro ante el Athletic, tratando también otros temas.

El derbi sevillano

"El derbi significa todo en esta ciudad. Es una ciudad con mucha pasión y emoción. Tienes que estar aquí para entender lo que significa para los aficionados. No importa lo que te cuenten, es difícil de entender. Desde dentro, se lleva de forma muy intensa y sobre el campo hay mucha competitividad, sabes que si lo haces bien vas a hacer feliz a mucha gente. Si ganas el partido sabes que la gente se irá contenta a la cama y lo recordarán durante mucho tiempo. Por ejemplo, un FC Barcelona vs Real Madrid es un partido global, mucha gente está viéndolo, pero un Real Betis vs Sevilla FC es todo pasión y sentimiento. Va un poco más allá, es la misma ciudad, una rivalidad diaria, incluso en las familias tienes aficionados de ambos equipos".

Pellegrini

"Es un entrenador con mucha experiencia. Su carrera habla por sí sola. Fue jugador durante muchos años. Puedes ver que ha trabajado con vestuarios de mucho nivel, jugadores de élite. Tiene la experiencia y al ver el fútbol identifica rápidamente los pequeños detalles. Es respetado y sus palabras tienen mucha influencia ya que es muy directo, lo cual es muy importante. Como deportista de élite agradeces su forma de trabajar.He aprendido mucho de los entrenadores que he tenido. Siempre tengo los ojos y oídos bien abiertos para aprender los más posible. Estoy muy orgulloso de los entrenadores que he tenido. He aprendido de todos ellos y ahora tengo un entrenador del que seguro aprenderé mucho. Como futbolista nunca dejas de aprender hasta que te retiras".

Irregularidad

"La verdad que es muy importante encontrar esa consistencia que creo que hemos encontrado en muchos partidos, pero quizá en otros no. Encontrar esa regularidad nos haría seguir aún más fuertes, con más confianza y mostrar nuestro gran potencial que creo que es mucho. Hacerlo en cada partido nos va a llevar al objetivo que queremos que es ir partido a partido, sumar de 3 en 3, porque creo que tenemos equipo para plantar cara a cualquier rival, siempre potenciando nuestro juego, en el cual tenemos margen de mejora".

Partido en Bilbao

"Es muy importante, como todos los partidos, volver de Bilbao con 3 puntos, es lo que buscamos y queremos. Todos los partidos que hemos jugado hemos querido ir a por los 3 puntos y esa tiene que ser nuestra mentalidad hasta el final de LaLiga. Queda muchísimo, pero lo que nos va a hacer estar lo más arriba posible va a ser jugar cada partido como si fuese una final. Así que con ganas de que llegue el partido del Athletic Club para poder mostrar que podemos ganar en campos que no son nada fáciles".

Jugadores del Athletic a frenar

"El Athletic tiene jugadores con buen potencial. Diría que, entre otros, tanto Williams, Raúl García o Iker Muniain, son jugadores que ya llevan cierta experiencia y que dan un gran salto de calidad. Son 3 jugadores que marcan diferencias, les conozco personalmente mucho tras habernos enfrentado muchas veces, además tienen un equipo completo por lo que seguro que se va a ver un gran partido".