Camarasa: "Le doy las gracias al club por la renovación, es un detalle muy bonito que me hacer ser más positivo"

El centrocampista valenciano Víctor Camarasa, que ha renovado este miércoles su contrato con el Betis hasta 2023, ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco.

Renovación

"Sólo tengo palabras de agradecimiento al club. Al final es un detalle muy bonito que me hace ser aún más positivo si cabe. Es una situación difícil ya de dos temporadas. Al final no estoy pudiendo hacer lo que me gusta, desempeñar mi trabajo. Le doy las gracias al club, al míster y a todos mis compañeros y personas que están en el día a día conmigo y que me hacen llevar esta situación más fácil".

Seguir trabajando en la ciudad deportiva

"Mi cabeza no podría irse de vacaciones. Necesito cada día dar un paso adelante y notar mejor la rodilla y su evolución. Trabajar y ser positivo. Hay días malos y otros mejores, pero para eso tengo a esa gente que me ayuda a darme esa fuerza".

Momentos complicados

"Sí, lo he pasado mal. He tenido más momentos positivos, sí; pero esos días malos de llegar a casa de entrenar y llevarme media hora en el coche diciendo que no puedo... Lo he pasado mal".

Fase de recuperación

"Me quité las muletas la semana pasada y poco a poco quitándome la pequeña cojera que he podido tener. La evolución va bien. Por lo que me dicen los médicos, perfecto. Esta yendo muy bien. La lesión del 20 de agosto de la temporada anterior fue del ligamento cruzado y aparte del menisco. No tengo secuelas de eso. Ahora me estaba dando guerra el rotuliano y decidimos que lo mejor era operar. Muy contento con los doctores y con ganas de estar ya pisando el verde".

Confianza de Pellegrini

"El día del Bernabéu hablé con él y me transmitió su confianza en mí. Que tuviera tranquilidad y paciencia. Le estoy muy agradecido y ahora a intentar devolverle esa confianza".

Las celebraciones de la Copa

"No me las podía perder. Tenía la operación muy reciente y en el autobús, en la ida, bien, pero en La Catedral no pude bajar. Tuve que sentarme y poner la pierna en alto. Pero agradecido por vivir esto y también por la ovación que me dieron en el campo todos los aficionados. Es algo muy importante. Me hicieron sentir uno más y eso es de agradecer".

Sin fecha de vuelta

"Lo que necesito es recuperarme, no tener dolores y tener buenas sensaciones. Sé que es un proceso largo y voy a tratar de disfrutar cada día si me siento mejor. Seguro que llegará ese día en el que acabe todo".