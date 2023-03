El Celta pidió a Rui Silva a cambio de Denis Suárez

El mercado de fichajes se abrirá de nuevo en verano, pero resulta curioso conocer de primera mano movimientos que se produjeron en los meses de la ventana estival de 2022, como fue el caso de Denis Suárez y el Betis.

Denis Suárez, hoy en las filas del Espanyol desde el pasado mes de enero y a partir de junio nuevo jugador del Villarreal, ha desvelado en una entrevista a El Larguero que pudo abandonar el Celta el verano pasado, donde mantenía una mala relación con Carlos Mouriño, presidente del club celeste, para jugar en el Betis, cosa que finalmente no sucedió.

Incluso, desvela cómo el Celta quiso incluir en las negociaciones a Rui Silva, portero titular del conjunto verdiblanco. "En verano no se hicieron bien las cosas. En el momento en el que sale (Carlos Mouriño) y dice que he rechazado ofertas para salir eso es mentira. No he tenido ninguna oferta de Arabia Saudí de 12 millones de euros netos. Después, dijo que si llamé al Sevilla. La única opción que tuve del Sevilla se dio porque me llamó Fernando Navarro y me comenta la posibilidad y al día siguiente me dicen que han tenido una reunión y que tienen el límite salarial copado. Que necesitan vender a Koundé y que ficharán centrales. Luego tengo la opción del Betis. Tanto a Pellegrini como a Cordón les encajaba en su proyecto. Se intentó llegar a una acuerdo con el Celta y el Celta pidió a Rui Silva a cambio de mí. No puede el Celta intentar intercambiar a un portero titular con un jugador que en seis meses es libre y al que has criticado. Al final no se dio ningún caso para poder salir. Ningún club estaba dispuesto a pagar cuando en poco tiempo quedaba libre".

Así cuenta Denis Suárez cómo se frustró la opción de vestir de verdiblanco pese a ser un jugador muy del agrado tanto del actual entrenador del Betis como del ex director deportivo.