El reto europeo del Betis: definidos los 110 equipos clasificados a Conference, a través de su posición en liga

Todavía queda mucho por esclarecer en el embrollador panorama en el que habitan las rondas previas de las competiciones europeas, pero desde este lunes en el que UNA Strassen, sexto clasificado en Luxemburgo, obtuvo su clasificación para la Conference League por la vía del “rebote” -ni el Swif Sperange ni el Jeunesse Esch lograron conseguir la licencia UEFA-, ya se conocen los 110 equipos que conforman el primer plano de la cuarta edición de la Conference League.

Entre ellos estará el nombre del Real Betis, al que se le plantea un escenario europeo diferente en su cuarta campaña consecutiva viajando por el viejo continente. No será su primera estancia en la tercera competición continental, pero todavía no sabe lo que es ganar un partido en este torneo después de caer en la eliminatoria a doble partido en dieciseisavos (0-1 y 1-1) contra el Dinamo de Zagreb tras no superar la fase de grupos de Europa League 23/24. El conjunto heliopolitano descubrirá su rival el próximo 5 de agosto. Factor campo todavía por definir, el 22 de agosto será la ida y el 29 de dicho mes, la vuelta.

Ningún equipo tiene asegurada su presencia

El Betis forma parte de la “Ruta de Liga”, junto a Lens, Heidenheim, Fiorentina y Chelsea, este último, con la reciente incorporación de Enzo Maresca, parte como gran favorito entre una amplia y colorida nómina de clubes europeos de lo más variopinta. La primera, segunda y tercera ronda previa está compuesta por equipos de países que en función del ranking UEFA deberán pasar más o menos rondas previas.

Trece de ellos debutantes en cualquier competición europea. La Conference League arranca el 11 de julio de 2024, tres días antes de la final de la Eurocopa. Comenzarán los equipos de países con menor coeficiente europeo. En el caso de España, al encontrarse en una buena situación, el conjunto bético sólo deberá superar una eliminatoria.

A los 110 que ya conocemos, habría que sumar los clubes que caen de las previas de Champions League y Europa League. Por el momento, en esta primera criba en Conference, estarán por ejemplo, el Aktobe, tercer clasificado de Kazajistán, el Malisheva, cuarto en Kosovo, o el Budućnost, campeón de la copa montenegrina.

La segunda ronda clasificatoria, además de los que superen la primera, y los caídos en dicha ronda de la “Ruta de Campeones” nacionales de la Champions, inician su camino equipos con muchas posibilidades de avanzar en la fase de liga, puesto que es importante destacar que ningún equipo está todavía clasificado para lo que antiguamente era conocido como la fase de grupos. Nos referimos al AEK Atenas, Gante, Cluj, Copenhague, Vitória Guimarães o Istanbul Basaksehir.

En la tercera y última ronda previa antes del playoff, entrarán los derrotados en la segunda ronda de la Europa League. Éstos, lógicamente no se conocen todavía, habrá que esperar. Aunque podrían personarse entidades como Ajax, Sporting de Braga, Trabzonspor o Panathinaikos en caso de finalizar su camino antes de tiempo en la Europa League.

Buena oportunidad para campeonar en Europa Tras la victoria del Olympiacos de José Luis Mendilibar, Grecia pasa a formar parte de las 18 de las 55 federaciones europeas que cuentan al menos con un club campeón de un título UEFA (Champions / Recopa / Europa League / Conference)

Desequilibrar la balanza a su favor

Los dos precedentes españoles que tiene el Betis en las previas de esta competición, arrojan resultados dispares. Osasuna fue el último equipo español que tuvo que disputar la ronda previa final, aunque el equipo rojillo dirigido por Jagoba Arrasate no consiguió el pase a la fase grupos tras caer ante el Brujas, por 3-4 en el marcador global. Sin embargo, un año antes, el Villarreal superó 6-2 al HNK Hajduk Split croata, convirtiéndose en el primer equipo de España en participar en la fase final de la Conference League.