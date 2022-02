El Betis, a seguir con la magia

Vuelve el fútbol, por fin. Después de un larguísimo parón esta noche en el Reale Arena disputará el Betis la primera de las finales de la presente temporada. Una cita a partido único ante un muy buen rival, como es la Real Sociedad, frente a la que los verdiblancos tendrán que dar los mejor de sí mismos para seguir alimentando esa ilusión de hacer algo importante en la Copa.

Un choque cuya previa viene marcada por los últimos coletazos de todo lo vivido en el derbi, por un mercado invernal que deja mucho que desear en Heliópolis y por la ausencia, finalmente, de Guido Rodríguez, descartado, junto a Pezzella, por decisión, cuanto menos arriesgada, del propio Manuel Pellegrini. El chileno entiende que el pivote y el central no llegarán en buenas condiciones físicas, en cuanto a recuperación se refiere, y no entraron siquiera en una lista de convocados en la que tampoco está Paul, por lo que los verdiblancos se presentan sin pivote defensivo específico en la primera batalla importante del curso. Una vez más, la fuerza del grupo, con ése aura ganador que aporta el técnico santiaguino, tendrá que salir a la luz ante las adversidades que se le pueda presentar al Betis a lo largo de un partido que se prevé muy intenso desde el pitido inicial.

Sin Guido, aparecen las opciones de pasar a Canales al doble pivote con William Carvalho; Édgar, otra posibilidad

Con esos coletazos de un trabajo en la ventana de enero que deja bastante que desear y esa apuesta importante en Pellegrini de no contar con Guido, ni siquiera entre la convocatoria, aparecen en el once heliopolitano varias incógnitas. Con la baja de Bravo todo apunta a que la titularidad será para Rui Silva, mientras que en el costado derecho tanto Sabaly como Bellerín parten con las mismas opciones de jugar. Bartra y Édgar actuarían en el centro de la defensa con Álex Moreno, aunque el central catalán podría ser una opción tenida en cuenta por Pellegrini para actuar de pivote, como ya sucediera en el partido de Liga en casa del Athletic, aunque no dio un buen resultado. Otra posibilidad en la medular sería que Canales pasara a jugar en el doble pivote con William Carvalho, Juanmi estaría en una banda, Ruibal en la otra, Fekir en la media punta y Borja Iglesias como referente ofensivo. De este modo, aparecen varias duda en torno al equipo titular de un Betis que viaja con la ilusión intacta y consciente de la importancia y lo mucho que está en juego esta noche de cara a meterse de nuevo en otras semifinales de Copa, como ya hiciera en 2019.

Los verdiblancos tendrán que salir muy intensos ante una Real que aprieta mucho con su afición detrás

Tendrá el Betis delante a una Real Sociedad con todo su arsenal disponible, a excepción de los lesionados de larga duración (Monreal, Carlos Fernández y Barrenetxea), por lo que puede poner en liza a su once de gala. Álex Remiro estaría en portería con una defensa formada por Zaldúa, Aritz Elustondo, Le Normand y Ahien Muñoz; Guevara y Mikel Merino formarían el doble pivote con Januzaj, Oyarzabal y Silva por delante; y arriba Isak. Y en el banquillo, jugadores importantes como el recién fichado Rafinha o el buen delantero noruego Sorloth.

La ilusión en la expedición bética es máxima de cara a volver, tras tres años, a jugar otras semifinales de Copa

Con buenos mimbres en ambos equipos, se espera un partido muy intenso, de ahí que el Betis tendrá que salir como en sus últimos partidos, con esa idea clara de juego perfectamente inculcada por el chileno a unos jugadores que han demostrado en momentos importantes responder y sobreponerse a las adversidades. Un partido para valientes en una atmósfera blanquiazul importante por la expectación que existe en San Sebastián de volver a tener opciones de disputar una nueva final en Sevilla. Pero el Betis no estará solo en el feudo blanquiazul, pues 120 gargantas béticas estarán dándolo todo para empujar a su equipo a conseguir el pase a semifinales para alimentar la ilusión de ver a su equipo tocar plata.