Pellegrini: "Ni Guido ni Pezzella están considerados para este partido"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa, donde ha dejado claro que Pezzella y Guido no jugarán ante la Real Sociedad.

Partido clave, medio centro Guido, hablar con ellos

"Está claro que es un partido clave para la Copa del Rey. Estamos en tres competiciones distintas y esto es partido único, es una final en este torneo y asó nos lo tomamos. Sería importante seguir avanzando en ella. Por otro lado, hablé con los jugadores, pero no me hace falta hablar con ellos para saber que tienen un viaje de 14 horas para no estar en condiciones de jugar. Ninguno de los dos está considerado para este partido".

¿Llega Paul?

"No, Paul no llega para el partido de mañana. Tiene una lesión en la planta del pie. Ha recién comenzado a hacer trabajo con intensidad. No está en la lista de citados para mañana".

La decisión de Argentina de citar a Guido

"Hay un reglamento claro. Las selecciones tienen disponibilidad para llamar a los jugadores. El caso de Guido es igual a cualquier otro. No pudo ir por covid al primer partido. Argentina se quedó con un medio centro con tarjeta amarilla en el primer partido y necesitaban a Guido, y no hay nada que reclamar. Lo que es evitable es poner un partido de Copa en la misma fecha que una eliminatoria. Vamos a tener cinco jugadores menos que la Real Sociedad."

Partido de Copa con los partidos internacionales

"Me sorprendió hace tres meses atrás. Preguntamos por qué pasaba esto. Tenemos que agregar a Guardado y Lainez. La Real Sociedad no tiene ninguno, ninguna baja. Es una ventaja importante. Tampoco recibimos una respuesta coherente".

¿No va a jugar Guido pese al poco tiempo de recuperación viendo la importancia del choque?

"Tiene una explicación científica. El jugador en 45 horas no se recupera. Puede sufrir un desgarro más grande. Es imposible que se recupere. No tengo ninguna duda de que no está en capacidad de poder hacerlo".

Real Sociedad

"Un rival muy difícil, con buenos jugadores. Un rival que con respeto máximo vamos a intentar salir a ganar. El año pasado nos tocó aquí en casa ahora nos toca allí, a ver si podemos hacerlo otra vez".

¿Tiene que ver el partido de Liga con el de Copa?

"Los partidos son todos distintos. Es distinto un partido de liga que un partido único. Aquí en casa hicimos un buen partido. Siempre jugar de local hay una cierta ventaja, pero no tiene relación un partido con el otro".

¿Se huele que el Betis puede hacer este año algo importante?

"Más que olerlo hay que demostrarlo. El fútbol cambia muy rápido de una semana a otra. Nunca relaciono un partido con otro. Seguir en la senda que estamos para intentar conseguir algo esta temporada, pero falta mucho y hay que jugar cada partido como una final. Tenemos 19 jugadores citados".

¿Cómo debe jugar el Betis?

"Son finales porque son partidos únicos. Creo que la mejor manera de afrontarlo es con nuestra idea futbolística. Salir a busca el partido desde el primer minuto como siempre lo hacemos".

Cierre parte grada

"Siempre jugar aquí con nuestra gente es importante y un factor que incide en el equipo. El club recurrió la sentencia, pero eso es pasado. Ahora le toca pronunciarse a otras instancias".

Mercado de invierno

"Hay una realidad económica del club que no lo permite. El mérito de este plantel es responder si tener responsabilidad de traer otros jugadores. Vamos a seguir luchando de esta manera. Ya se comunicó en la junta de accionistas un tiempo atrás".

¿Se puede caer el equipo ante la falta de refuerzos?

"No puedo adivinar el futuro, incluso reforzándote con tres o cuatro jugadores un equipo también se puede caer. Hay que tener espíritu de equipo dentro de esta buena campaña. Hubo momentos negativos y se vino el pesimismo antes de tiempo y nos levantamos. Nos queda la Real Sociedad y después centrarnos en Liga, después el Villarreal y la UEFA y ya veremos en tres competiciones cómo nos va. Temor no tengo, pero el fútbol es muy cambiante".

Forma de caer el año pasado en la Copa

"Nos dolió mucho. Nos empataron en el 93 y no pudimos llegar a la final. Son temporadas distintas, sería un logro mejorar lo que se hizo la temporada pasada. Si no, tendremos que centrarnos en la Liga más la Liga Europa. Sería importante avanzar".

Bravo

"Está en contacto los médicos de lesión de Chile con miedo del Betis. Hay que hacer un diagnóstico más completo para ver cuánto tiempo se trata".