Betis-Dinamo de Zagreb: reenganchado a Europa vía Conference

Vuelve el Betis a jugar un jueves reenganchado a Europa. Regresa la competición continental a Heliópolis, esta vez un escalón por debajo porque arranca el conjunto verdiblanco su andadura en una Conference que, digerido el mal trago de ser eliminado de la Europa League, se ha convertido ya en un reto, que no objetivo, ilusionante en el que volcarse, ya sean con los habituales 50.000 en las gradas del Benito Villamarín o con menos debido a la política del club de hacer pasar por caja a sus aficionados. El torneo, por ser menor, no debe ser despreciado.

Al contrario. Se pone en juego un título europeo y quizás por eso la entidad verdiblanca se ha reforzado como nunca en este mercado de invierno, aunque no podrán estar todos los fichajes porque sólo cabían tres cambios en la lista. Se han quedado fuera Chimy Ávila y Pablo Fornals y han entrado Bakambu, al que no se lo espera por Sevilla hasta hoy y será baja pese a que el sábado acabó su periplo con el Congo en la Copa de África, y Johnny Cardoso, que empieza a mandar ya en la medular aunque es pronto para encumbrarlo aún, si bien lo que se ve gusta. Tampoco están los lesionados Isco, Guido Rodríguez, Abner, Ayoze y Marc Bartra, además de otros no inscritos como Sergi Altimira, Sabaly y Sokratis, a los que se suma Bakambu, que aterrizó ayer en la ciudad.

El duelo a ida y vuelta con el Dinamo de Zagreb no será un paseo ni mucho menos. Caer de la Europa League en un grupo en el que pasaron Glasgow Rangers y Sparta de Praga, rivales con más nombre e historia que equipo hoy por hoy, debe poner en alerta a un Betis que debe salir en busca de un doble objetivo: marcar y mantener la portería a cero. Cierto es que el valor de marcar fuera no es el de hace unos años, pero es vital ir a la capital croata en una semana con un buen resultado en estos play off de acceso a los octavos de final de la Conference.

Vuelve Europa y volverán las rotaciones de Pellegrini que por un tiempo, entre lesiones y bajas, no pudo aplicar últimamente el técnico como le gusta.

No será en la portería de momento. Claudio Bravo, en el dique seco desde noviembre, seguirá esperando su oportunidad mientras va cogiendo ritmo para estar al cien por cien, mientras que Chadi Riad, el tercer inscrito en la competición, recuperará la titularidad perdida tras irse con su selección. En el lateral izquierdo Miranda es la única opción mientras que en el otro lado Ruibal puede darle un descanso a Bellerín. Marc Roca y Johnny deberían repetir en la medular con Fekir de enganche y Willian José en punta. Lo que ha funcionado hace unos días no se toca, si bien para dar descanso a alguno de los centrocampistas el Ingeniero podría tirar de William Carvalho. Tampoco tiene muchas más opciones el preparador chileno, al contrario que en los costados donde tiene para elegir entre Abde, Assane y Rodri. Tres futbolistas para dos puestos. Cabe pensar que el marroquí, titular en Cádiz, empiece en el banquillo tirando de esa política de rotaciones del entrenador chileno.

El Dinamo, por su parte, se ha mostrado menos convincente en los últimos meses en la liga nacional tras perder el verano pasado a varios de sus mejores jugadores. El equipo dirigido por Sergej Jakirovic, un técnico que está bajo creciente presión tras varias derrotas, ocupa actualmente el tercer lugar en liga croata y se encuentra a seis puntos del líder, Rijeka. El cuadro croata afronta el duelo sin presión y este partido dispuesto a romper una negativa racha de visitas a territorio español en Europa tras haber perdido en sus siete comparecencias anteriores.