Sin tiempo para más lamentaciones, el Betis afronta su segunda salida consecutiva con la visita al Eibar en Ipurua y con la necesidad de sumar esos puntos que se escaparon en Getafe, tanto por los errores propios como por las omisiones del VAR. Necesita victorias el cuadro verdiblanco en esta segunda vuelta para intentar asomarse a la zona europea y con esa intención ha preparado Rubi el duelo ante un conjunto armero menos fiero que en anteriores temporadas.

Aunque el Eibar mantiene las señas de identidad que lleva imponiendo varios años José Luis Mendilibar, los cambios en la plantilla han rebajado la continuidad en el juego. Sigue siendo el equipo vasco un equipo que presiona en el campo rival, que trata de realizar un fútbol directo y vertical, pero, además de ofrecer facilidades atrás, le está costando ver puerta. Ipurua ha dejado de ser el fortín de otros tiempos, aunque los dos últimos encuentros como local, ante el Granada y el Atlético, los saldó con sendas victorias.

El Betis partirá con las premisas que Rubi ya impuso en el choque ante el Getafe, con la idea de evitar riesgos en la salida de la pelota desde campo propio, a la vez que se buscará la espalda de la zaga local, que normalmente se planta en zonas adelantadas. Con ese guión cumpliéndose a la perfección, los verdiblancos dispusieron de hasta cuatro ocasiones claras de gol ante un Getafe que apenas suele conceder oportunidades a los rivales, pero la falta de eficacia privó al Betis de adelantarse en el marcador.

Defensa En sus dos últimas salidas, ante el Alavés y el Getafe, los verdiblancos apenas han concedido ocasiones de gol

Precisamente, ése ha sido uno de los aspectos en los que ha incidido Rubi esta semana, sobre todo en jugadores como Fekir, llamados a ser decisivos en esos metros finales que marcan las diferencias entre los equipos.

No variará Rubi demasiado el equipo sobre esa idea con la que el Betis viene creciendo en sus sensaciones. Emerson regresará al lateral diestro tras cumplir sanción, mientras que la baja de Guardado abre las puertas del once a uno de los fichajes invernales, ya sea Aleñá, el sustituto del mexicano en Getafe, o Guido Rodríguez, que aún no se ha estrenado como titular en la Liga, toda vez que el portugués William Carvalho, ya con el alta médica, se quedó fuera de la lista.

Remates Los verdiblancos deben mejorar la eficacia ante la portería rival, tras los errores de los últimos encuentros

La otra duda en el equipo inicial radica en la delantera, donde Rubi alterna entre Borja Iglesias y Loren, sin que ninguno de los dos delanteros se adueñe de la posición, pese a que el marbellí ofrece más alternativas al juego ofensivo bético.

En la zaga permanecerá inamovible la pareja formada por Mandi y Bartra, que ha elevado su rendimiento en los últimos partidos. Como pretendía el cuerpo técnico, el Betis ha aumentado su solidez, sobre todo como visitante, y apenas está concediendo remates a los contrarios, otra de las claves de su mejoría como bloque.

Sólo se cumple la tercera jornada de la segunda vuelta, pero el Betis arrastra un déficit de puntos debido a su mal arranque liguero, de ahí que las urgencias aparezcan si quiere llegar a la recta final del campeonato con opciones de mirar a Europa. Con una sola victoria como visitante en la Liga, la conseguida ante el Mallorca en Son Moix, mejorar esas prestaciones lejos de Heliópolis se antoja clave para escalar en la clasificación.

Dejando a un lado las polémicas arbitrales, asunto que corresponde a esos dirigentes que se mueven en las altas instancias, el Betis debe refrendar hoy su mejoría como equipo con esos puntos que sume a su casillero. La Liga es muy larga, se suele advertir, pero las jornadas pasan y el objetivo europeo exige una victoria detrás de otra.