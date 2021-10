Manuel Pellegrini: "Hay jugadores importantes de este Betis que tienen que dar más"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, en esta tercera parte de su entrevista con Diario de Sevilla, repasa la ascendencia que tiene sobre el equipo y también con unos aficionados que lo han convertido en su líder, pese a que él reparte los méritos con el resto de integrantes del club, a la vez que señala que el equipo todavía tiene margen de mejora.

–¿Le costó cambiar la mentalidad del club y del vestuario?

–No me costó mucho porque en los resultados negativos yo vi siempre una convicción del plantel en no cambiar. Uno, después de tantos años de entrenador, siente cuándo un jugador se aleja o se acerca a ti. Luego, como club hemos ido madurando en todos los aspectos. Hemos ido asimilando una serie de conceptos dentro de la cancha y fuera, no vale de nada decirlo de la boca hacia fuera si luego no es una realidad. En eso hemos sido tajantes y consistentes en mantener una línea.

–¿Y usted llegó a dudar en aquella mala racha, sobre todo tras los partidos ante Athletic y Eibar?

–No, nunca. Primero, que cuando uno realiza un trabajo lo hace en base a un conocimiento. Como técnico mientras más convicción refleja en los momentos negativos, más tiene la aceptación del grupo. Una aceptación que tiene que estar basada en conocimientos. El grupo tiene que ver un técnico que tiene una preparación superior y adicional, por eso es importante prepararse en esta carrera: leer mucho fútbol, hacer actividades de cómo se conduce un grupo humano... Cuando el grupo ve a un técnico delante tiene que ver a una persona preparada para una meta.

–Esa diferencia entre poder y autoridad de la que usted siempre habla...

–Sí, la autoridad siempre en base al conocimiento, por delante del poder en base al cargo.

–¿Se siente usted el gran líder de este Betis?

–No, creo que uno como técnico tiene que ser el líder del grupo y participar dentro de la institución. El técnico tiene que tener voz, y aquí en el Betis he encontrado mucho espacio para poder dar mi opinión para mejorar. Dentro de mi responsabilidad está dirigir el plantel, y dentro de una institución hay áreas con distintos rangos. Yo solamente soy una pieza que trata de aportar al club su experiencia.

–Pero habrá percibido que para la afición sí es un referente...

–Soy una parte de un engranaje. Lo agradezco mucho y ojalá el equipo siga así. Yo paso por un momento satisfactorio en mi carrera. Es bueno que a uno le reconozcan el trabajo, pero esto no es sólo trabajo mío. Antonio Cordón dijo que el 90% del éxito es mío y esa cifra debe variar, es trabajo en equipo, cada uno aporta lo suyo.

–¿Qué siente cuando escucha a la grada corear su nombre?

–Siempre es emocionante, y mucho más el día de mi cumpleaños. No es lo mismo que después de cuatro años triunfando. Fue muy bonito. Yo sentí siempre el calor y el aprecio de la gente del Betis en las calles, a diario. Me alegro de que haya una idea futbolística que sea del gusto del hincha.

–Ahora por fin podrá vivir un derbi con la grada repleta...

–No sólo el derbi. Los estadios vacíos son muy fríos, son un cementerio. No es el mismo espectáculo. Vino una segunda etapa luego que no me gustó, con el 60% o el 40%. Un estadio a medio llenar parece de equipo chico que no tiene gente detrás. Una hinchada como la del Betis tiene que tener el campo lleno, y me alegro que vayamos a tener el estadio repleto. Siempre ha sido para mí importante la cantidad de hinchas que tienen los equipos, por eso acepté ir al West Ham, que juega con 60 u 80 mil personas detrás.

–Tras esas experiencias en Inglaterra ha vuelto a España. ¿Ha notado cambios?

–En 2004 cuando llegué al Villarreal era una liga que crecía cada vez más fuerte. Había siete instituciones poderosas, no sólo era el Real Madrid o el Barcelona. Luego, se produjo una brecha de presupuesto muy grande, y las puntuaciones de los campeonatos se fueron a 100 puntos. Se disparó la diferencia de los presupuestos por el dinero mal distribuido de la televisión. En Inglaterra no hay más de 15 millones de diferencia entre un equipo y otro dependiendo de la clasificación. Messi y Cristiano fueron dos símbolos de lo que fue España en la última década. Ahora ha habido un descenso y ya hay más igualdad. La inglesa es la más completa, pero donde se juega mejor es aquí.

–¿Ve al Betis preparado para tres competiciones?

–Son especulaciones de aquí a final de año, la realidad nos lo dirá después. Lo que sí está claro es que tenemos una competencia más que el año pasado no la teníamos. El plante es similar, lo que llegó es por lo que se fue. Va a depender del rendimiento individual de los jugadores, hay algunos importantes de este plantel que todavía tienen que dar más. Vamos en el camino correcto, pero todavía no empezó la Copa del Rey y estamos recién empezando la Europa League. La realidad indica también que la UEFA desgasta mucho en la Liga, lo vimos el año pasado con el Villarreal.

–¿Es peor el cansancio físico o el mental?

–Desde el punto de vista físico se cambian jugadores para que estén frescos, desde lo mental es creo yo más importante, tener la capacidad de ser competitivo en cada uno de los balones va mellando con siete partidos cada tres días. Mientras menos distancia tienes para preparar los partidos más difícil es lograr ese gen competitivo en los jugadores que van a actuar. Depende mucho de la capacidad del grupo de asimilarlo y de cuántas veces hacerlo. No es una vez, son muchas a lo largo de la temporada.

–¿Esa cuestión le pudo afectar en La Cerámica?

–No creo que la derrota en Villarreal sea, como he leído por ahí, volver a nuestra realidad. Fuimos a jugar de visita ante un equipo de Champions, superior económicamente a nosotros en este momento, era el séptimo partido con menos descanso que ellos... Se produjo una realidad futbolística en un determinado partido, pero a ese mismo equipo el año pasado lo superamos.