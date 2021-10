"Sacar a Carvalho, sólo por el sueldo, hubiera sido un error imperdonable"

Cuestionamos a Manuel Pellegrini por varios nombres propios del plantel actual plantel: Canales, Fekir, Joaquín y William Carvalho, entre otros, aunque para el chileno lo importante siempre es el colectivo.

–Ahora llega otra serie importante de partidos. ¿Espera contar con el mejor Canales?

–El Betis necesita tener a todos sus mejores jugadores en su mejor momento. Sin entrar en nombres propios, todos sabemos el nivel de los jugadores. No tenemos nada si los cuatro de arriba están bien y no lo están los cuatro de atrás. Somos un equipo y dentro del equipo hay individualidades, dentro de ellas hay un techo para cada jugador, y lo más importante es lograr que ese jugador esté lo más cercano a su máximo nivel durante la mayor cantidad de partidos.

–Usted insistió para que se quedara William Carvalho. ¿Siente ahora una felicidad mayor viendo su rendimiento?

–Hay muchos jugadores en el Betis que, no voy a dar nombres propios, quizás no están en el nivel que se creía que podían estar. Lo que pasa es que si uno cree que se puede prescindir de esos jugadores, no tenerlos en el plantel, es un error muy importante. Lo mismo entran un par de minutos y hacen un gol. Reemplazarlos, y en una institución que no está en un buen momento económico, no es fácil. Si sacar jugadores supondría una salvación económica para la institución, puede hacerlo con cualquiera. Pero si sacamos a un jugador, William u otro, sólo por el sueldo, habríamos cometido un error imperdonable. Pero con William o con otros voy a estar contento cuando lo vea jugar de 10 partidos en 8 en el techo que sabemos que tiene. El haberlo hecho una o dos veces no es una campaña, es un momento.

–¿Le costó convencer al club para mantener a esos jugadores que quería?

–Esas son razones internas que quedan en lo privado. Lo importante es que hubo diálogo, por lado y lado, se llegó a un buen equilibrio y a un buen entendimiento.

–¿Qué tipo de jugadores le gusta para su Betis?

–Necesitamos, y no hablo otra vez de alguien en concreto, jugadores maduros, con ambición, con ganas e ilusión de hacer algo en el año, de clasificarse a competencias importantes. Si logramos esa madurez, en este plantel hay jugadores que van a poder dar un salto de calidad. Va unido a una respuesta anterior. ¿Es más difícil este año? Sí, hay una competencia más. Pero creo que tenemos un margen de mejora que lo van a dar jugadores que todavía no lo han hecho.

–Usted señaló en una entrevista que teniendo a Riquelme era imposible evitar que ocho de cada diez balones pasaran por él. ¿Lo ve similar con Fekir?

–Por supuesto, cuanto más fútbol pase por Fekir, Joaquín, Sergio Canales... La terminación va a ser mejor, son jugadores técnicamente muy bien dotados. El propio jugador solo los busca, no es problema del técnico. Los compañeros los van buscando, saben que van a marcar la diferencia en los metros donde hace falta más precisión.

–Además de esos jugadores con experiencia, usted está contando también con jóvenes...

–Hay otra camada que va a tener la misma exigencia que los que tienen más experiencia. Juan Miranda, Rodri, Paul, Rober, Édgar... Si están en el plantel tienen que hacerlo como un profesional. Llegar a veces es lo más fácil, lo más difícil es mantenerse. Todos tenemos la exigencia de hacerlos crecer, la institución lo necesita. Hay un sistema de trabajo, hay que estar muy encima para mejorarlo y lograr sacar jugadores para que luego quede al menos uno, que ya sabemos los millones de euros que eso cuesta. Tenemos un plantel con una amalgama con buenos jugadores y otros que tienen que crecer al amparo de los que tienen más experiencia. Ahí tiene importancia la labor de Joaquín. Jugará más o menos, le puede gustar hacerlo, a mí también me gusta colocarlo porque siempre marca la diferencia, pero tiene una labor muchísimo más grande como bético de ser ejemplo de todos esos jugadores jóvenes.

–Eso le iba a comentar, que si es difícil mantenerse, Joaquín lo hace con 40 años...

–Habría que ver cuántos jugadores de 40 años están en el fútbol profesional para ver lo difícil que es lo que él ha hecho en su carrera. Hay otros jugadores quizás, pero no con la identificación que tiene Joaquín con la gente, no sólo en el Betis sino en España, en todos lados. Va reflejada la imagen de su trabajo en el campo de su exigencia personal.

–Ahora está jugando menos que en toda su carrera. ¿Lo ve convencido de ese nuevo rol?

–Veo que le cuesta... Pero uno como técnico tiene que abstraerse de una serie de circunstancias y hacer lo mejor para el equipo. En ese mismo puesto hay una responsabilidad con una serie de jugadores jóvenes como Lainez, Rodri, Rober, Aitor... Joaquín se acomoda a otras posiciones también. Lo que nos está aportando hasta este momento es lo que yo esperaba, tanto dentro como fuera del campo. El hecho de renovar con 40 años, por más que uno cree que puede repetirlo, no va siendo tan fácil. Le va costando más de inicio, cuando el otro equipo está descansado, pero cuando entra 15 minutos ha marcado una diferencia. Los dos primeros partidos que empatamos los pudo desequilibrar con goles. Todavía nos da muchísimo.