A sonreír en Heliópolis

Miranda se queda fuera de una lista a la que vuelve Camarasa

A 23 jugadores citó Manuel Pellegrini, en una lista de la que se quedó fuera Juan Miranda, que no se recuperó a tiempo de las molestias que sufrió el jueves ante el Celtic. Además, Bartra y Diego Lainez continúan fuera del grupo, mientras que Joel Robles tampoco entró en la lista para el encuentro liguero. Sí regresó Camarasa, ausente el jueves al no estar inscrito en la Liga Europa. "Terminó el partido con una contractura y tuvo que ser cambiado. No va a estar para mañana", había señalado previamente Pellegrini en su rueda de prensa sobre el estado físico del lateral izquierdo de Olivares. Más optimista fue el técnico con Diego Lainez, que ya se encuentra en la recta final de la recuperación. "Esperamos que para la semana próxima esté con el grupo", comentó.