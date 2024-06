Las cuentas del Betis Féminas para lograr la salvación en Primera

Con el campeón y colista asignados y definidos desde hace varios meses, a la Liga F le quedan únicamente dos alicientes antes de su finalización: conocer el tercer equipo que junto al FC Barcelona y Real Madrid jugará en la Champions la temporada 24/25, y el siguiente en perder la categoría tras el descenso en la jornada 26 del Sporting Huelva, después de 18 años en Primera División de manera ininterrumpida. En la segunda casuística anda inmerso el Betis Féminas.

Este domingo se disputa en su totalidad la penúltima jornada, la 29. Las chicas que dirige Joseba Aguirre, duodécimas a cinco puntos del Villarreal, que marca la línea roja con 22 unidades en el casillero, necesitarían únicamente un punto para jugar después del verano, su novena temporada en Primera División.

Aunque visitan el Johan Cruyff (20:30) para medirse contra el FC Barcelona, consolidado e irrefutable campeón de manera consecutiva en las últimas cinco campañas. Pese a que se podría decir que el equipo de Jonatan Giráldez ha cerrado la temporada sobresalientemente alzando el título de la Women's Champions League, y no tiene nada más en juego, enfrentarse a ellas siempre es un reto indigesto. Las verdiblancas nunca han logrado superarlas, lo máximo que consiguieron, y no es moco de pavo, fue rascar un empate (1-1) en la 16/17. Después de ese resultado no es que las heliopolitanas no hayan vuelto a sacar nada positivo de su próximo rival, es que únicamente han logrado anotarle un gol en los últimos trece partidos y han encajado 56 tantos. ¡56!

Los números en este caso son ostensibles: muestran la dificultad de la tarea de lograr el objetivo por su propio pie, y eso es algo con lo que cuenta el Betis Féminas, que deberá a sus vecinos de abajo. Junto a ellas y Villarreal, Levante Las Planas y Granada completan el emparedado, ambas escuadras con 24 puntos en la tabla.

Si el Villarreal pierde o empata, el club verdiblanco logrará la salvación, sin necesidad de puntuar en su partido contra las actuales campeonas. Sin embargo, el conjunto castellonense juega en casa en el duelo de colistas ante las onubenses, que empantanaron al Granada en la jornada previa al parón internacional superándolas por 2-1. En caso de que el Villarreal sume los tres puntos y el Betis Féminas no puntúe, las sevillanas deberán esperar hasta la última jornada para que suceda cualquier noticia por abajo. El Costa Adeje Tenerife será su último rival de la temporada.

Levante Las Planas y Granada, al igual que el club groguet, juegan en casa esta jornada. Reciben a Valencia y Levante UD, respectivamente. El Valencia se salvó la anterior jornada, pero las granotas irán a quemar sus opciones en la ciudad deportiva del club nazarí para recuperar la plaza europea, que pelea con el Atlético de Madrid, tres puntos por encima. Real Sociedad-Levante Las Planas y Eibar-Granada son los encuentros de estos protagonistas en la última fecha del curso en la Liga F 23/24.