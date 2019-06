Betis: movimientos candentes

Los movimientos en el Betis, de cara a la planificación para la próxima temporada, se siguen produciendo de forma incesante, con varios nombres en la agenda de la dirección deportiva para reforzar la delantera y el puesto de lateral izquierdo: Stuani, Mitrovic y Álex Moreno.

Tres futbolistas que gustan mucho en Heliópolis, pero unas gestiones más encaminadas que otras, como es la del caso del lateral del Rayo Vallecano, que tiene todo encarrilado con el club verdiblanco a la espera del entendimiento entre las dos entidades. El Betis y el cuadro de Vallecas siguen negociando en busca de un acuerdo final, ya que los verdiblancos no están por la labor de abonar los 18 millones de euros de cláusula de rescisión que tiene Álex Moreno y buscan un entente con el Rayo para rebajar esa cantidad que lleve al jugador de 26 años a Heliópolis. Las negociaciones entre el club y el lateral zurdo llevan tiempo encarriladas y pese a la salida de Lorenzo Serra Ferrer el interés del Betis no ha disminuido, hasta el punto de que todo está a la espera de que las negociaciones entre heliopolitanos y rayistas lleguen a buen puerto para que Álex Moreno vista de verdiblanco el próximo curso.

Además, en el caso de que Júnior acabe saliendo este verano, algo factible, el Betis se lanzaría al mercado en busca de otro lateral zurdo, además de Álex Moreno, teniendo en la agenda, también, al valencianista Lato, que saldrá del club de Mestalla en busca de minutos.

El futbolista franjirrojo aguarda un acuerdo entre los clubes para comenzar su etapa en Heliópolis

Pero al margen de reforzar el costado izquierdo de la zaga, el Betis está centrado en la delantera, donde está previsto que se produzca la mayor inversión de cara a la temporada venidera. Después de la llegada de Juanmi, dos nombres están bien posicionados en el cuadro verdiblanco para ser el 9 de referencia, Mitrovic y Stuani, con el uruguayo con algo de ventaja en la carrera sobre el serbio, aunque ninguna de las dos salidas sería fácil.

El Fulham sigue jugando sus cartas para dejar partir a Mitrovic, ya que pese al descenso de los londinenses a la Championship no quieren desprenderse de su referencia ofensiva. Y en el caso de Stuani, en el Betis ya han sondeado al entorno del delantero uruguayo, que se encuentra disputando la Copa América y no tomará una decisión sobre su futuro hasta que no acabe el torneo. La cláusula de rescisión del uruguayo es sólo de 7 millones de euros, de ahí que sean muchos los equipos interesados en contar con sus servicios la próxima temporada.

Equipos ingleses y el Fenerbahçe también han sondeado a Stuani, además de los verdiblancos

Clubes ingleses y turcos, como el Fenerbahçe, también han realizado una toma de contacto para conocer las intenciones del estilete del Girona, que se encuentra muy a gusto con su familia en la localidad catalana. Tanto es así que el propio Girona se ha marcado como uno de sus principales objetivos de cara a poder ascender a Primera la próxima temporada convencer a Stuani para que lidere el proyecto rojiblanco, con Juan Carlos Unzué como entrenador, con una mejora de contrato, que termina en 2022.

El Girona desea que Stuani siga, mientras el jugador tomará una decisión tras disputar la Copa América

Los rectores del Girona son conscientes de que Stuani es una de las piezas más codiciadas del mercado, pero quieren apostar fuerte e intentar competir con el resto del clubes que desean a su futbolista, entre ellos un Betis que, al margen de Mitrovic y Stuani, sigue recibiendo numerosos ofrecimientos de cara a reforzar el ataque con un delantero referente, como le gusta tener en sus equipos a Rubi.

El Fulham está poniendo complicaciones al Betis para dejar salir a Mitrovic, su estandarte en ataque

Muchos movimientos candentes en el Betis en cuanto a la planificación del próximo curso, tanto en las posibles llegadas como en las salidas que se puedan producir con jugadores que dejarían en las arcas béticas sumas importantes de dinero, como son los casos de Camarasa, Júnior y, sobre todo, Lo Celso.